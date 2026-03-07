國安部：節後復工要留心　切勿延續「假期綜合症」

隨著元宵佳節過去，廣大幹部職工陸續復工，回到自己的崗位。周六（7日），國家安全部發文，提醒在奮力衝刺首季「開門紅」的同時，安全與保密作為涉密崗位的底線紅線，須臾不可放鬆，「保密工作無小事，節後返崗當留心，切實築牢國家安全鋼鐵防線」。



國家安全部指出，收心歸位不掉鏈子。返崗後，切勿延續「假期綜合症」，嚴防涉密文件隨手擺放、工作內容隨口閒聊、涉密設備疏於管理等問題，這些看似不起眼的「小問題」可能會埋下失泄密的「大隱患」。應及時調整心理狀態，主動收心歸位，認清節後保密管理工作的重要性，對涉密崗位開展保密安全隱患全面自查，杜絕因思想掉鏈子造成失泄密後果。

謹言慎行不觸暗礁。返崗後，交流聯絡的重心逐漸向工作傾斜。一些境外機構、人員可能會假借商務洽談、學術交流、合作調研等名義伺機打探、套取涉密敏感信息。節假日結交的「新朋友」、重新熟絡的「老熟人」，也可能在返崗後加強聯繫，在交往中要注意辨別對方的意圖。同時，節後也是換崗擇業的高峰期，境外間諜情報機關可能會利用求職「窗口期」，在多個渠道以「高薪兼職」「咨詢約稿」等名義進行人員招募，從事危害我國家安全的活動，廣大求職者應擦亮眼睛，避免落入境外間諜情報機關設置的陷阱。

細查核驗不出紕漏。假期期間，辦公區域處於少人或無人值守狀態，涉密文件、辦公設備等管理易出現「斷檔」，返崗後應第一時間開展全面的保密自查，做到賬物相符、存放規範、管理到位。應逐一清點手中暫存、借閱的涉密文件與存儲載體，沒有及時歸還的應對照台賬立即歸還，確保無遺漏、無丟失。同時，應對辦公電腦、打印機、USB等辦公設施進行檢查，查看是否有異常操作痕跡與記錄、功能是否正常使用、存儲介質是否完好等，確保安全無虞。

規範操作不越紅線。信息設備的安全規範使用是保密工作關鍵一環，節後的「安全校準」必不可少，返崗復工需從細節抓起，嚴格遵循「涉密不上網、上網不涉密」的原則底線，嚴禁在公共網絡、非涉密設備上傳輸、處理、存儲任何國家秘密與內部敏感信息。特別是信息設備長時間不使用後，要及時對各類設備中的殺毒軟件進行更新升級，並對設備全盤掃描，不隨意安裝未經單位驗證的非工作類軟件，杜絕在涉密設備上連接不明U盤等外接設備，避免惡意程序、「木馬」病毒入侵。

文章強調，國家安全，系於你我。希望廣大人民群眾特別是涉密崗位工作人員返崗即收心，開工即盡責，將安全保密意識融入工作全過程，以嚴謹細致的作風、遵規守紀的自覺築牢安全保密「銅墻鐵壁」，為新年各項工作高質量開展保駕護航。