兩會2026｜人社部研究措施　發揮AI創造新崗位和賦能傳統崗位作用

十四屆全國人大四次會議今日（7日）舉行民生主題記者會。人力資源社會保障部部長王曉萍表示，節後企業開工率、勞動者返崗率均達九成以上，並透露正研究措施發揮人工智能創造新崗位和賦能傳統崗位作用。



十四屆全國人大四次會議舉行民生主題記者會。（中國青年報）

王曉萍會上表示，今年以來，有關部門組織開展春風行動暨就業援助季活動，已舉辦3.1萬場招聘會，發布2200萬個崗位。從春節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到九成以上。

她透露，人力資源社會保障部正在研究相關措施，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

而對於大齡勞動者，人力資源社會保障部將推出一批適合他們的技能培訓項目，深化勞務協作，拓寬農民工就業路子，對防止返貧致貧對象加強常態化就業幫扶，對困難群體開展就業援助，幫助他們穩定就業增收。

今年將開展補貼性職業技能培訓1000萬人次以上

王曉萍介紹，當前，技術變革日新月異，技能更新速度加快，學習成為這個時代的必然要求。我們將根據勞動者不同階段的個性化需求，構建貫穿職業生涯全過程的終身職業技能培訓體系，努力實現人人皆學、處處能學、時時可學。

對新成長勞動力，開展預備制培訓、通用技能培訓。對企業職工，開展學徒培訓、在崗培訓。對轉崗人員，開展新技能培訓、創業培訓。

今年，將深入開展大規模職業技能提升培訓，補貼性培訓1000萬人次以上，重點圍繞低空經濟、新能源汽車、人工智能技術、康養服務等組織專項培訓，更好緊貼產業、服務就業。