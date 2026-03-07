兩會2026｜AI相關產業規模將超10萬億元　創造新崗位賦能傳統

3月6日下午，十四屆全國人大四次會議舉行經濟主題記者會，人工智能再次成為熱點議題。會上，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔表示，將深化「人工智能+」行動，「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到10萬億以上（人民幣，下同）。



3月7日舉行的民生主題記者會上，人力資源社會保障部部長王曉萍表示，正研究措施發揮人工智能創造新崗位和賦能傳統崗位的作用。



十四屆全國人大四次會議舉行經濟主題記者會。（香港01截圖）

人工智能增長到10萬億以上 發揮AI創造新崗位、賦能傳統崗位

鄭柵潔表示，要加力做強現代化產業體系。我們將統籌推進科技創新和產業創新、先進製造業和現代服務業深度融合，加快舊動能更新、新動能成長。實施重點產業提質升級、降本降碳等一系列行動，安排2000億元超長期特別國債支持設備更新，推動製造業加快由大到強、從「規模領先」到「實力領跑」。同時，充分挖掘服務業高質量發展潛力，「十五五」時期，預計服務業規模將突破100萬億。

國家發展和改革委員會主任鄭柵潔發言。（香港01截圖）

實施產業創新工程，加力支持新興產業、未來產業發展。推動北斗產業規模五年內突破1萬億，深化「人工智能+」行動，賦能千行百業、服務千家萬戶。「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到10萬億以上。

3月7日開展的十四屆全國人大四次會議舉行民生主題記者會上，人力資源社會保障部部長王曉萍表示，正在研究相關措施，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

人工智能在發展中如何兼顧私隱安全？

中國科學院計算技術研究所研究員張雲泉建議，應推動AI治理範式升級，推動AI智能體通過標準協議接口模式實現各方協同，讓AI在創新的基礎上更可知可控、協調普惠。

全國政協委員、高鋒集團董事局主席吳傑莊從宏觀角度分析提出，當前終端AI智能體技術快速發展，為數字經濟與產業升級帶來新動能，在用戶數據安全、私隱保護及產業生態構建方面也提出了更高要求。為此，他建議進一步完善相關制度規範，引導行業合規有序發展，讓終端廠商樹立開放共生、協同創新的發展理念，共同營造公平透明、充分競爭的數字市場環境。