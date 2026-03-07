兩會2026｜中國教育規模最大且有質量　今年高校畢業生預計1270萬

十四屆全國人大四次會議今日（7日）舉行民生主題記者會。教育部部長懷進鵬在會上介紹，當前，中國舉辦著世界上規模最大且有質量的教育，義務教育達高收入國家平均水平。人力資源社會保障部部長王曉萍則表示，今年高校畢業生預計1270萬人。



懷進鵬表示，教育一頭連著千家萬戶的期盼，關係每一名青少年兒童的健康成長；一頭連著國家的未來，關係著現代化建設人才的培養。當前，中國舉辦著世界上規模最大且有質量的教育。

去年，高中階段教育毛入學率92%，全國新建改擴建高中1300所、新增學位149萬，更多孩子有了上高中的機會。目前，中國的基礎教育普及度和關鍵指標全面超越中高收入國家平均水平。其中，學前教育、義務教育達到高收入國家平均水平。

在高等教育方面，「十四五」期間累計向社會輸送5500萬人才，毛入學率從十八大前的不到30%到現在超過60%，提高一倍多。近兩年通過優質本科擴容，「雙一流」高校擴招3.8萬人。此外，這五年還新增普通本科高校18所、職業本科70所，增加本科招生70萬；推進國際合作辦學，新設540多個本科以上中外合作辦學機構和項目，新增學位供給35萬。

王曉萍表示，今年高校畢業生預計1270萬人，這些青年人是寶貴的人才資源，有活力、最具創造性。當局將深挖各渠道就業潛力，拓展基層就業空間，幫助青年人在各行各業施展才幹。搶抓春招和離校前的時間窗口，推動就業公共服務提前進校園，開展大規模就業見習和能力實訓，引導青年人涵養職業精神，更好融入職場、融入社會。

十四屆全國人大四次會議舉行民生主題記者會。（中國青年報）

實施基礎教育重大工程 積極應對學齡人口依次達峰

懷進鵬表示，當前新一輪科技革命和產業變革加速演化，中國人口和社會結構發生深刻變化，群眾對教育提出更高要求。中國式現代化為教育創造了難得的發展。黨中央發布教育強國建設規劃綱要，教育系統已經啟動實施三年行動計劃，教育強國建設已經全面邁出堅實步伐。基礎教育極其重要。民生為大，基教為先。

懷進鵬表示，下一步將圍繞全面構建公平優質的基礎教育體系，實施基礎教育重大工程，重點抓好四項任務：

第一，擴優提質抓公平。一方面，更高標準擴大優質資源覆蓋面。學前教育主要是加大公辦幼兒園學位供給，義務教育主要是適應強國建設需要提高建設標準，高中教育主要是持續推進縣中振興。另一方面，兜牢教育公平底線。持續開展陽光招生專項行動，健全公平入學長效機制。保障隨遷子女、留守兒童、殘疾兒童等平等接受教育。

第二，配優資源抓質量。為積極應對學齡人口依次達峰，當局已經加強前瞻研判，重點加大人口凈流入城鎮和基礎薄弱地區學位供給，因地制宜加強教育資源跨學段調整。支持有條件地區開展小班化教學試點，擴大實施「銀齡計劃」，辦好鄉鎮寄宿制學校和必要的鄉村小規模學校。

第三，強師惠師抓基礎。實施教師發展行動計劃，吸引更多優秀的人才從事教育，讓高質量教師來培養國家未來的人才。

第四，規範治理抓安全。將開展校園安全專項行動，和公安、衛健、市場監管等部門一起，以更嚴更實的舉措，築牢校園安全防線。持續對違規辦學、超時學習、校園欺淩等開展清理整治，深入開展「校園餐」、教輔征訂等專項治理。今年當局將繼續開展基礎教育規範管理年行動，對違規行為露頭就打，嚴防問題反彈。

懷進鵬表示，教育部門將全力以赴，用實實在在的行動和效果，提高人民群眾的教育獲得感。