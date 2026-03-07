兩會2026｜文旅部：很多外國人希望來　「成為中國人」成網絡熱詞

十四屆全國人大四次會議今日（7日）舉行民生主題記者會。文化和旅遊部部長孫業禮會上表示，去年全年及今年春節假期，國內出遊人次與花費均創新高。另一方面，他提到，「成為中國人」成了網絡熱詞。



孫業禮表示，「成為中國人」成了網絡熱詞。很多外國人希望來中國，體驗中國人的生活，坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿按摩，穿漢服、吃火鍋等成為體驗中國生活的標配。同時，國家大力推動入境支付便利化，2025年，入境遊客使用移動支付消費約800億元（人民幣．下同）。

旅遊除了具有開眼界、長智慧、養心智、育情操的作用之外，也是增進各國人民之間友誼的橋梁，是促進不同文明之間交流互鑒重要的渠道。當局鼓勵中國公民走出去，也歡迎世界各國的遊客到中國旅遊。據統計，2025年入境旅遊的人次超過1.5億。手機、無人機、VR眼鏡等電子產品，文玩、文創、潮玩，都成為了外國遊客眼中的中國特產、中國好物。前幾天有一個報道，7名外國遊客到中國上海旅遊，離境的時候買了滿滿40個大箱子的中國貨。

圖為福建泉州非遺燈會上線超2000盞非遺花燈，以數字光影技術打造「火樹銀花不夜天」的新春盛景，創新推出「世遺探秘」全域AI劇本遊。（央視新聞）

去年全年及今年春節 國內旅遊人次及花費均創歷史新高

孫業禮表示，今年春節9天假期，國內旅遊人次5.96億、花費超過8000億元（人民幣．下同），創下了歷史新高。

2025年，文化方面，規上文化及相關產業企業全年營收達到15萬億元，同比增長7.4%；利潤總額1.4萬億元，比上年增長了6.5%。其中，新業態發展比較快，新業態特征明顯的16個行業小類企業完成營收近7萬億元，增長超過14%。旅遊方面，國內居民出遊的人次超過了65億、同比增長16%以上，旅遊花費達到6.3萬億元、同比增長9.5%，也創造了歷史新高。

他特別提到：「現在，留出空閒時間看演出、去旅遊，成為新的生活方式和時尚。」據報道，今年春節，在一些平台購買「人生第一張機票」的60歲以上乘客，增長了兩成多，年輕人為長輩買票安排旅遊、看演出，已經成為尊老孝老的新風尚。這從一個側面反映出，文旅成為人民群眾幸福感獲得感的重要來源，也是提振消費、拉動增長的重要動力，越來越受到重視。

今年春節9天假期，國內旅遊人次5.96億。（央視新聞）

他又表示，將加強市場管理，整治文旅市場亂象。針對不良商家欺客「宰客」、強迫購物等違法違規行為，堅持「零容忍」、嚴監管，發現一起、處理一起，該處罰的嚴厲處罰，該停業的堅決停業整頓。

孫業禮進一步表示，要以文旅融合為主線，著力把旅遊業真正培育成民生產業、幸福產業、戰略性支柱產業。有兩個重要的著力點，一是智能化，要抓住智能化快速發展帶動服務消費的新業態、新場景、新產品、新模式層出不窮的好機會，推動傳統旅遊業叠代升級。二是融合化，推動文化和旅遊深度融合發展，培育出更多跟著演出去旅行、跟著非遺去旅行、跟著賽事去旅行，打造新的品牌。

下一步，文化和旅遊部門的主要任務，就是聚焦建設文化強國、旅遊強國，編制實施好「十五五」文化和旅遊發展規劃，主動對接國家發展戰略，把文旅放在黨和國家事業全局中去謀劃推動，更好發揮養心志育情操、賦能經濟社會發展的作用。