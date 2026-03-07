兩會2026｜國家衛健委：成年男性腰圍控制90cm以內　女性85cm以內

十四屆全國人大四次會議今日（7日）舉行民生主題記者會。國家衛生健康委員會主任雷海潮在會上介紹，截至目前已經有3300萬家庭領到育兒補貼。民眾健康方面，他提到，成年男性腰圍控制90cm以內，女性85cm以內；這是2025年的中國人均預期壽命79.25歲。



雷海潮表示：「很多人知道了成人體重指數建議控制在19至24之間，老年人控制在27以內；成年男性腰圍一般控制在90厘米以內，女性一般控制在85厘米以內，對體脂率的正常範圍有了認識。處於生長期的兒童青少年也更加健康。我們將持續開展健康體重管理行動，進一步降低慢性病發病以及對健康的影響。」

人均壽命方面，雷海潮表示，2025年的中國人均預期壽命79.25歲，比2020年提高了1.32歲，平均每年增長0.26歲。

育兒補貼方面，當局為2022年1月1日以後、符合法律法規規定出生的嬰幼兒發放的育兒補貼，每年3600元人民幣，發放至3周歲。截至目前，已經有3300萬家庭領到育兒補貼。

截至目前，已經有3300萬家庭領到育兒補貼。（新華社）

他又介紹，2025年中國基層醫療衛生機構診療人次佔全年全國診療人次的比例達52.6%，基層醫療衛生機構連續5年實現診療人次和佔比雙提升。超過九成的城鄉家庭可以15分鐘到達最近醫療機構。經過持續努力，中國已經建成醫療機構達110萬家，全國衛生人員超過1600萬人，執業（助理）醫師數達到529萬人，註冊護士數超過603萬人。

雷進一步指，在「十五五」期間，將謀劃1000個左右的緊密型縣域醫共體的建設，進一步加強醫療衛生服務的連續性，特別是在地市，以地市為單元，推行建立轉診會診的中心，讓老百姓看病就診的連續性能夠得到持續改善。

「十五五」時期，將圍繞高質量發展主題，在衛生健康領域中，實施一系列重點工程，如醫療衛生強基工程、康覆護理擴容提升工程；將繼續采用巡回醫療、遠程醫療、互聯網診療等一系列的先進技術方式方法，來提升醫療衛生服務的公平性可及性，進一步夯實為民服務的健康根基。