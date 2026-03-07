兩會2026｜海南自貿港封關運作開局之年　人大代表：精準立法護航

2026年是海南自由貿易港全面實施封關運作的開局之年。周六（7日）上午，十四屆全國人大四次會議海南省代表團舉行開放團組會議。會上，十四屆全國人大常委會委員、民族委員會副主任委員，海南省人大常委會黨組書記、副主任苻彩香就海南如何以立法更好保障自貿港核心政策落地見效，推動政策制度體系的構建升級回應，指會以精準立法護航自貿港封關運作開局，並認為2026年是海南自貿港制度型開放的全新起跑線。



「立法先行是保障海南自貿港建設行穩致遠的關鍵」，苻彩香向《澎湃新聞》表示，自貿港法頒布實施以來，海南統籌運用「三個立法權」，已制定涵蓋貿易、投資、營商環境等領域的自貿港法規56件，構建起與國際規則銜接、契合海南發展定位的法規體系。

苻彩香表示，2026年作為自貿港全面封關運作開局之年，海南立法工作將圍繞高標準建設自貿港核心任務推進，確保制度供給及時、精準、有效，重點做到「四個聚焦」。

具體而言，第一，聚焦貿易投資自由化便利化，海南將對接國際高標準經貿規則，通過「立一部法，開一扇門」提升開放能級，今年計劃制定跨境金融促進規定、島內居民消費「零關稅」進境商品經營主體及免稅店管理規定等法規。

第二，聚焦現代化產業體系構建，緊扣海南「45432」發展架構，以制度創新引領產業創新，重點針對商業航天、低空經濟、海洋經濟等領域出台法規，以立法激發產業活力，助力相關產業實現跨越式發展。

第三，聚焦完善風險防控體系，統籌發展和安全，今年將圍繞實驗動物管理、網絡安全、招標投標等方面制定法規，紮牢制度籠子，確保自貿港建設既「放得活」又「管得好」。

第四，聚焦民生改善，回應群眾對美好生活的需求，今年將制定城市更新條例、消費者權益保護條例、實施家庭教育促進法辦法等法規，以立法保障民生福祉，提升群眾獲得感。