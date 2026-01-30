海南自貿港封關｜離島免稅新政實施以來購物金額破100億元

據海口海關統計，自去年11月1日海南離島免稅新政實施以來，截至1月29日，海口海關共監管海南離島免稅累計購物金額100.5億元，購物人數132.6萬人次，同比分別增長25.32%、1.84%，展現了離島免稅消費市場的強勁動能。



三亞機場海關關員在中免鳳凰機場免稅店核驗免稅商品試用裝溯源碼。（央視新聞）

海南三亞國際免稅城（無人機照片）。（新華社）

《央視新聞》報道，離島免稅新政進一步擴大離島免稅商品品類至47類，允許6類國內商品免稅銷售。享惠主體進一步拓寬，允許「離島且離境旅客」享受離島免稅購物政策，一個自然年度內有離島記錄的島內居民，在本自然年度內可不限次數購買「即購即提」提貨方式下的離島免稅商品，豐富了旅客購物選擇，為消費市場注入新動力。

顧客在海南三亞國際免稅城購物。（新華社）

據此前報道，海關總署副署長王軍介紹，自封關運作以來，各項政策紮實推進，「一線」「二線」進出順暢高效，整體運行平穩有序。海關將繼續做好封關運作情況的跟蹤評估，持續優化監管服務，做到既「放得活」又「管得好」，把海南自由貿易港打造成為具有國際競爭力和影響力的海關監管特殊區域。