兩會2026｜應對全球公衛挑戰　國家衛健委提「新時代神農嚐百草」

今年的「兩會」，為未來的「十五五」規劃開局。在中國醫療方面，國家衛健委稱，將致力於把中國傳統中醫藥文化更多地推向國際社會，並提出「新時代神農嚐百草」行動，豐富中醫藥治療手段，應對全球共同的公共衛生挑戰。



國家衛健委主任雷海潮3月7日在全國人大民生主題記者會上說，中國的基本醫療衛生服務覆蓋了14億城鄉居民，但服務能力還需進一步提升，一些專業發展還不夠平衡，比如兒科、精神衛生、全科、康復護理等服務，這些需要在「十五五」期間進一步發展。

雷海潮提到，「十五五」期間將進一步推進深化醫藥衛生體制改革，並實施醫療衛生強基工程，謀劃1000個左右的緊密型縣域醫共體建設。

今年的「兩會」，為未來的「十五五」規劃開局。（新華社）

在強化公共衛生安全能力領域，他提到，要維護國家整體安全，必須要做好傳染病防控工作，要提升傳染病的監測預警、風險評估、檢驗檢測、醫療救治、應急處置等各方面的能力。加強公共衛生體系能力建設將是著力的重點方向。同時加強急救急診體系建設也是要致力提升的方面，並將加強血液供應和安全保障。

雷海潮說，健康是全人類共同追求，中國將加強與國際社會交流合作，把中國傳統中醫藥文化更多地推向國際社會，同時促進傳統醫藥之間的互學互鑒。提出「新時代神農嘗百草」行動，目的就是能夠在全球找到更豐富的藥用植物資源，豐富中醫藥的治療手段，應對全球共同的公共衛生挑戰。

他強調，希望各方面共同努力，沿著「十五五」規劃擘畫的藍圖和目標，進一步提高居民的健康水平，努力到2030年讓居民人均預期壽命達到80歲。