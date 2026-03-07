兩會2026｜丁薛祥反覆提行政主導　馬逢國：屬適當提醍

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥今早（7日）到北京在人民大會堂香港廳，參與港區全國人大代表團全體會議。港區全國人大團團長馬逢國引述，丁薛祥指香港在融入和服務國家發展大局表現變更主動，又提岀5點看法，包括要做好「十五五」規劃對接。



問及丁薛祥連續兩日提行政主導，是否香港出現任何問題？馬逢國指，反覆強調不代表有任何問題，僅屬適當提醒。



促立法會探研行政主導 產出更多實踐成果

全體港區全國人大今早上9時在大會堂香港廳開會，會議約1.5小時。會上共有6人發言，首位發言的是身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼，題目是有關堅定維護行政主導體制。丁薛祥在回應時重申，行政主導指這題目極其重要，行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務，要求第八屆立法會探索、研究和實踐行政主導這命題，產出更多符合香港實際、中央要求的實踐成果;丁薛祥昨參與全國政協港澳聯組會議時也有提到社會有共同責任支持行政主導。

馬逢國

港區全國人大代表團在會後見記者，代表團團長馬逢國表示，丁薛祥在發言期間，提到2025年為不平凡一年，中國發展成就來之不易，經濟增長上新台階，形容中國「風景這邊獨好」，又認為香港過去一年具里程碑的意義，包括做好立法會選舉，在大火後有效應對處理，而且處理好國安案件，經濟發展亦有新突破，並在融入和服務國家發展大局方面，變得更主動。

馬逢國

馬逢國續指，丁薛祥稱，2026年為「十五五」規劃開局之年，亦為香港由治及興關鍵一年。丁薛祥就此提出五點看法，第一，香港要做好「十五五」規劃對接，期望人大支持香港做好對接，以及長遠規劃；第二，堅持完善行政主導，期望人大帶頭支持依法施政，不斷提升治理效能;第三，堅定維護好國安和社會穩定，期望人大，於大事大非要問題上要旗幟堅定;第四，期望人大支持特區，推進重大項目，為經濟高質量發展，提供動能；第五，傳承愛國愛港核心價值，支持加強愛國教育，壯大愛國力量。

馬逢國

反覆提行政主導 不代表出現任何問題 屬適當提醒

至於丁薛祥連續兩日提行政主導，是否香港在這方面出現任何問題？馬逢國表示，行政主導在設計香港政治制度時已經確立，認為反覆強調不代表有任何問題，僅屬適當提醒。

被問及丁薛祥在會上有否談論今年舉行的選委會選舉，以及下年的行政長官選舉。馬逢國指，丁薛祥提到選委會選舉，期望各人積極參與及配合工作，惟未有提到行政長官選舉。

李慧琼

李慧琼：以國家、香港利益為依歸提意見

至於立法會如何做到，「支持政府不缺位，監督不越位」，李慧琼認為，不論支持、配合、監督和促進，只要提任何意見時，都以國家總體利益及香港整體利益為依歸就做到。她又強調，這不影響基本法下行政、立法、司法間的定位，亦不影響司法獨立。

李慧琼又表示，立法會支持香港政府就制定香港的5年規劃，指規劃對香港重要，立法會的事務委員會已準備好，就不同範疇做調研，並支持政府做調研，找好香港發展方向。

丁薛祥在會上提到，李慧琼擔任立法會主席後負有全國人民的托負，李慧琼稱，中央對香港支持和鼓勵，作為立法會主席感責任重大，國家人民期望非常大。不過立會有90位議員不是其個人，將與全體議員按照領導人的要求配合，支持特區政府做好5年規劃，亦會按基本法職能做好支持和監督工作。

被問及香港的5年規劃將跨越行政長官任期，會否影響規劃的落實，李慧琼相信，香港五年規劃會交中央備案，而制定的方向，會符合「十五五」規劃，不論未來如何發展，香港都要繼續融入和服務家發展大局。

吳永嘉

6名港區人大發言

除李慧琼外，港區全國人大陳曼琪、雷添良、林順潮、吳永嘉，以及朱立威在會上都有發言。當中陳曼琪就國安法、完善選制提意見，並就家教、家風方面提出建議；吳永嘉提到香港探討可如何配合國家高水平對外開放，認為香港工業界可從中發揮力量；林順潮則談到香港在醫療方面可擔起聯絡人的角色，可背靠祖國面向世界，發展成國際醫療中心。