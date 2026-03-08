兩會2026｜霍啟剛建議香港發展冰雪經濟：成為國家冰雪產業鏈一環

3月7日下午，十四屆全國人大四次會議舉行各代表團小組會，全國人大代表霍啟剛在會議間隙接受內媒採訪時，針對香港如何發展冰雪經濟的問題稱，香港要利用自身優勢，在科研、管理、金融三大領域成為國家冰雪產業鏈中不可或缺的一環。



全國人大代表霍啟剛。（上觀新聞）

據《極目新聞》報道，有內媒記者提問稱，我們注意到您的建議中提到了冰雪經濟，香港是一個很溫暖的南方城市，怎麼樣讓香港融入國家發展冰雪經濟的大局，避免它成為一種短期的熱潮？

霍啟剛表示，從大勢來看，香港未來體育發展中冰雪運動是一個重要方向，也是國家非常鼓勵的領域。他指出，冰雪經濟不僅僅涉及滑雪這一過程，整個產業鏈其實非常長。當前許多冰雪設備仍依賴外國進口品牌和技術，這背後蘊含着無限可能。香港擁有多所優秀大學，在物質研究等方面具備優勢，可以與內地如哈爾濱等冰雪城市加強科研合作，在冰雪設備研發等領域發揮更大作用。

哈爾濱成為「冰雪經濟」的代表。（新華社）

此外，霍啟剛認為香港在管理方面也能貢獻力量，無論是酒店還是場地運營，都可以引入香港的管理經驗。特別是在綠色環保的ESG制度建設方面，香港可以提供更多支持。

他同時強調，金融是香港的強項。未來在發展冰雪基地、冰雪旅遊等項目時，需要大量資金支持，他希望看到更多香港融資能夠投入冰雪產業。因此，他呼籲以更宏觀的視角看待這一問題——冰雪經濟不單純是旅遊或滑雪滑冰的概念，而是一個多元化的產業鏈。他希望在這一過程中能夠得到國家支持，繼續貢獻香港的冰雪力量。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為霍啟剛。（夏家朗攝）

此外，談到香港首次制定五年規劃對接國家「十五五」規劃時，霍啟剛表示，香港每個行業都可以深入研究，提出一些好的意見，怎樣更好地為國家的「十五五」規劃做貢獻，未來想東西的時候，不能光想自己，一定要有區域發展的理念。

面對如何推進香港與內地的交通協同發展的問題，霍啟剛說，香港國際機場現在迎來一些新機遇，包括第二航站樓、第三跑道的啟用，有這個量可以支撐更多的航線，希望在規劃上跟國家更高度的融合在一起，提升整體的航空樞紐地位。