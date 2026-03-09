兩會｜港區政協委員陳亨利：改造香港空置戲院　引入內地品牌進駐

港區全國政協委員陳亨利在接受內媒《21世紀經濟報道》專訪時表示，「目前，香港部分電影院的經營狀況不甚理想，可以考慮進行研究，如果能有十幾家內地品牌聯合共同進入香港，或許可以將一些位於繁華地段、人流密集的電影院空間改造為品牌展示與銷售場所。」



港區全國政協委員陳亨利。（陳祖恒提供）

《21世紀經濟報道》9日報道，陳亨利表示，「每個周末都有數十萬中國香港市民前往深圳、東莞消費。近三五年來，香港消費者對中國品牌的認可度和接受度已大幅提升。我認為，現在正是一個恰當的時機，可以讓內地品牌更自信、更大膽地進入中國香港市場。」

陳亨利稱：「可以由香港特區政府『出海專班』牽頭聯絡內地相關部委，聯合香港主要地產發展商和零售管理集團，選取尖沙咀、銅鑼灣等核心零售區的大型商場，或利用當前一些地理位置優越的空置大型舖位（如舊式戲院舊址），按行業或地域主題引入一批經過篩選的優質內地品牌集體進駐。」

陳亨利表示，「這也為進駐品牌提供真實的國際市場測試環境，幫助企業根據市場反饋及時調整產品和策略。這種模式實現了業主、品牌、消費者與香港零售業的多方共贏，是推動中國品牌走向世界的重要展示平台。」