深圳承辦APEC　新加坡研究員：大灣區為東南亞城市建設提供參考

在全球經濟格局深刻演變、多邊貿易體系面臨挑戰的背景下，今年的APEC會議備受矚目。3月8日，中國外交部長王毅回答中外記者提問時說，亞太共同體概念提出已有幾十年時間，但這一概念不能停留在紙面上，不能局限於願景中。希望能在深圳找到答案，凝聚大家的共識，明確優先的領域，拿出可行的舉措，使建設亞太共同體成為地區人民的廣泛共識和生動實踐。



新加坡是一個高度依賴對外貿易的經濟體，APEC對其來說是一個不可或缺的合作平台。如何在深圳找到「建設亞太共同體」的答案？羊城晚報全媒體記者專訪了新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所資深研究員西瓦格·內加拉（Siwage Negara）。



大灣區是展現亞太共同繁榮的樣本

西瓦格·內加拉長期致力於研究東南亞經濟發展、中國—東盟區域經貿協作以及城市化治理等議題。在接受羊城晚報全媒體記者專訪時，內加拉表示，在當前全球不確定性上升、地緣政治衝突頻發的背景下，APEC提供了一個彌足珍貴的平台，讓各國能夠撥開迷霧，回歸經濟合作的本源。

「深圳以及粵港澳大灣區的經濟崛起，核心在於其政策的連續性與社會環境的長期穩定。而這種『穩定性』正是開展區域協作的基石，也是大灣區作為成功案例最值得亞太成員觀察的地方。對於許多APEC成員而言，大灣區的實踐是一次生動的案例研究。大家可以直觀地感受到，一致且連貫的政策導向如何促進經濟社會的全面進步。」內加拉說。

內加拉稱，印尼有興趣學習廣深兩地的城市開發模式。（羊城晚報）

對於APEC「中國年」，內加拉也有所期待。他告訴羊城晚報全媒體記者，希望今年，APEC各經濟體能藉助APEC「深圳時刻」，通過區域合作對沖地緣政治風險，共同構建一個繁榮互利的亞太經濟生態系統。面對複雜的國際局勢，亞太各經濟體應在合作而非對立的框架下運作，共同構建一個對所有成員都有利的「生態系統」。亞太各成員應減少對立，通過加強區域合作來促進穩定，走向共同繁榮。

中國與東盟經貿交往正向「高質量協同」轉型

中國與東盟互為最大貿易夥伴，2025年雙方貿易規模再創新高。伴隨中國—東盟自貿區3.0版談判全面完成，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）深入實施，東盟與中國關係已進入全方位發展新階段，成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範。

而廣東憑藉完備的產業體系與物流樞紐優勢，正深度嵌入中國—東盟協作。從珠三角的智能製造到東盟的數字基建，廣東企業在新能源、電動汽車及數字經濟等領域的領先優勢，正轉化為帶動區域合作的實質性力量。

今年11月18日至19日在深圳舉辦APEC會議。（無人機照片/新華社）

在內加拉看來，中國與東盟的經貿交往正從單純的「規模擴張」向「高質量協同」轉型。其中，廣東企業在這些關鍵領域發揮着引領作用，這種領先優勢正轉化為區域共同進步的動能。

內加拉觀察發現，亞太各經濟體對中國的期待，已不僅停留在資金與產品的輸入，更在於產業生態的深度融合。他指出，這種融合是構建互利合作系統的核心，通過在合作中帶動當地產業發展、促進專業人才交流。

大灣區為東南亞城市建設提供參考

作為印尼項目共同協調員，內加拉在受訪中還提到了印度尼西亞正在建設的新首都努山塔拉。他認為，雅加達正面臨着「不可持續發展的挑戰」，包括長期困擾該城市的交通擁堵與環境壓力。為了改變現狀，印尼政府在規劃新都時，表現出借鑑中國現代化城市建設與管理經驗的強烈意願。

「印尼有非常濃厚的興趣，向中國學習如何應用數碼技術管理新首都，包括學習廣州和深圳。」內加拉表示，廣深兩地的城市開發模式，為東南亞建設新一代城市提供了直觀的參考。

對新加坡而言，與粵港澳大灣區的合作則應將重點放在數字經濟、人工智能與創新等議題上。「在這些領域，新加坡與廣東有廣闊的合作空間。」他說。

在採訪的最後，記者請內加拉總結對APEC「中國年」的期待。內加拉說：「深圳是展示中國經濟發展模式、創新成果與繁榮景象的最佳場所。深圳承辦APEC會議不僅為粵港澳大灣區搭建了對外展示的舞台，更為亞太地區進一步實現共同繁榮帶來了戰略契機。」