中日關係回不到過去　復旦學者：11月深圳APEC會議屬少有重啟契機

復旦大學國際問題研究院6日舉行發布會，推出最新中日關係戰略報告書《中日關係2025：震盪與乖離》。報告直指，日本領導人更迭後，中日關係從務實維穩階段倒退，進入風險上升期。學者認為，11月在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，或成雙邊關係重啟關鍵契機。



報告分析，2025年前三季度，中日關係出現基於現實利益的階段性回暖。時任首相石破茂在強化日美同盟之餘，同步恢復中日高層對話機制，穩定經貿關係，避免誤判引發安全溢出。

然而，日本首相高市早苗於去年10月上台後，其強硬保守內閣導致關係急轉直下，從務實維穩轉向風險頻發與倒退。去年11月7日國會答詢中，高市涉台發言成為外交危機導火線，被視為戰略層面的「惡意試探」，嚴重破壞中日政治互信。

報告強調，面對政治外交困境，未來建設性發展需注入新思維。中日在氣候變遷、環境污染、公共衛生安全等全球議題上仍有廣闊合作空間，這是雙邊關係保留修復可能的重要基礎。

復旦大學日本研究中心副教授王廣濤在會上表示，中日關係已進入「新常態」，難以重返2008年確立戰略互惠夥伴關係的舊貌，「中日關係回不到過去了」。他指出，高市早苗上台本身並非惡化標誌，其涉台發言才是關鍵轉折。若日方能在正式場合明確重申1972年中日聯合聲明第3條（涉及台灣的政治承諾），將大幅緩解緊張，「我知道正式撤回不可能，但明確重申承諾就能帶來很大改善」。

王廣濤認為，目前中日關係重啟契機有限，除11月深圳APEC外，幾無其他機會；名古屋亞運「勉強可算」另一窗口，有助體育、民間與人文交流。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

上海社會科學院國際問題研究院助理研究員王夢雪指出，中日關係難以迅速回到政經雙熱蜜月期，未來走勢很可能在對抗競爭中維持相對脆弱平衡。

她提出三點建議。一是危機管控機制應從「事後救火」轉向「事前排雷」，在核心議題上避免擦槍走火。

二是明確劃分安全邊界與合作空間：在高敏感領域如半導體做好防禦準備；在氣候應對、銀髮經濟等低敏感領域以負面清單保護商業互動，避免企業遭政治波及。日企連續8年參加大陸進博會，去年參展規模達320家，證明資本理性選擇中國市場。

三是強化人文交流與社會連結。政治壁壘可透過外交談判化解，但社會連結一旦斷裂，修復成本極高。在結構性矛盾最深處，理性與克制仍可為雙邊關係保留最後緩衝空間。