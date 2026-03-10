52條「中日航線」2月全部取消航班　2514次赴日航班停飛

據《第一財經》報道，航班管家數據顯示，在包括中國春節的整個2月，共有52條中日航線取消全部航班，取消率進一步提升。停飛航線涵蓋北京、上海、廣州、成都等主要出境城市，以及東京、大阪、名古屋、沖繩、札幌等日本熱門機場，整個2月份共有2514個赴日航班取消，取消率達48.5%，中日航空往來呈現明顯萎縮。



數據顯示，2026年1月中國赴日航班取消率已達47.2%，比2025年12月增加7.8個百分點，而2月則進一步升至48.5%。在春運首周（2月1日至7日）間，中日往返航班量年減49.2%，實際執行航班減少1292班次。

其中，北京—名古屋、南通—大阪、北京—沖繩等航線已全面取消，而仙台、茨城、佐賀等10個日本地方機場的中國直飛航班更已全部歸零，顯示二、三線城市直飛日本的航班幾乎全面停擺。

內媒分析指出，日本首相高市早苗2025年11月發表涉台言論後，引發中方多項反制措施，隨後出現大規模退訂機票情況，48小時內退訂量超過54萬張，航空公司在需求持續下滑下，被迫縮減航線運力。

分析稱，中日航線大幅縮減與多重因素有關，包括市場需求下降、安全疑慮及外交環境變化等。中國外交部先前多次發布安全提醒，提及日本社會治安問題與地震、海嘯等自然災害風險，呼籲民眾審慎前往。

日本大部分地區受到寒流侵襲，多個地方下大雪。北海道札幌市在2026年1月25日錄得破紀錄積雪。圖為當天早上11時左右，札幌市中央區變成一片雪景。（X/@wni_jp）

日本觀光局數據亦顯示，2025年12月中國赴日旅客同比減少45.3%，免稅店銷售額明顯下滑，北海道滑雪場預訂量更下降約60%。

中國到東南亞航線恢復率則領跑，馬來西亞、新加坡、越南的恢復率超130%，美國恢復率不足30%。