內地AI人才招聘平均月薪超¥6萬元　脈脈CEO：未來3年AI將重構崗位

內媒《每日經濟新聞》報道，內地職場社區平台脈脈發佈的《社交求職——2026年1~2月中高端人才求職招聘洞察》顯示，2026年前兩月，AI人才爭奪成招聘主戰場，崗位量暴漲12倍，平均月薪60738元（人民幣，下同）。



哪些崗位最熱門？

根據招聘洞察披露的數據，AI崗位佔據春招多個榜單。大模型算法位居熱招崗位之首，產品經理、算法工程師同樣需求旺盛。在薪資方面，AI科學家/負責人以平均月薪137153元問鼎高薪榜，算法研究員、大模型算法、AIGC算法工程師等崗位薪資也普遍在7萬元左右。

《社交求職——2026年1~2月中高端人才求職招聘洞察》

從人才緊缺度看，高性能計算工程師最為緊俏，人才供需比僅為0.15，約7個崗位爭奪1個人才。SLAM算法、規控算法、導航算法、雲計算等崗位同樣面臨明顯的人才缺口。從企業急招崗位分佈來看，保障業務安全與系統穩定運行成為當務之急。

《社交求職——2026年1~2月中高端人才求職招聘洞察》

脈脈創始人兼CEO：未來3年AI將重構崗位

脈脈創始人兼CEO（行政總裁）林凡在2025年底曾公開預測，未來3年，AI將重構崗位，人人都是程式設計師；未來5年，AI將重構工作流，人人都是管理者；未來10年，AI將重構組織，人人都是CEO。AI時代，用人標準也會發生變化，過去選拔能力上限高的人，在AI時代將是篩選能力下限高的人。

前不久騰訊舉辦的免費安裝活動裏，排隊裝機的人群年齡跨度從2歲一直到60歲，還有不少長輩特意趕來，幫上班沒時間的子女「代養龍蝦」。（OpenClaw）

從對在職人員的調研來看，近八成受訪職場人表示所在公司已經對AI能力提出相關要求，其中43.82%受訪者所在企業以口頭或書面方式倡導員工學習AI技能，但暫未納入明確考核；而35.96%的企業已經提出明確要求，並配套考核或培訓機制。