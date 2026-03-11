OpenClaw｜靠龍蝦發文引流量賺錢夢碎？　小紅書：AI營運將封禁

最近，內地掀起一股OpenClaw（「小龍蝦」，曾用名Clawdbot、Moltbot）熱潮，有網民用OpenClaw運作小紅書，完成內容創作到賬號運營一系列操作，以此追求流量爆紅、迅速變現。惟隨後有網民稱，他用OpenClaw發小紅書筆記，結果被封號。



3月10日，小紅書發布聲明，稱禁止用AI託管工具營運賬號，嚴重者將被封禁。



前最近，內地掀起一股OpenClaw熱潮。（OpenClaw）

OpenClaw即時生成批量內容迅速變現

自媒體《TechWeb》11日發文稱，OpenClaw配合大模型能模擬真人操作計算機，能完成從內容創作到賬號運營的操作。給OpenClaw一個提示詞，就能實時自動生成圖文和影片，甚至能預設發佈時間，完成評論區互動。而這一系列內容創造，真人至少需要1小時。

於是有人批量註冊賬號，利用OpenClaw批量發布同質化內容；也有人藉助其爬蟲（提取網頁數據）功能，抓取平台熱門素材拼接搬運；還有人用OpenClaw模擬真人私信導流，違規推廣產品。這一系列行為，無非想藉助OpenClaw大量生成內容，靠流量來變現賺錢。

科技媒體《36氪》6日發文，獵豹移動（內地軟件開發公司）CEO傅盛稱，他養了7個AI 「龍蝦」，實現了「漲粉5000+，X閱讀破百萬」的成績。

獵豹移動CEO傅盛稱，7個AIOpenClaw幫他漲粉5000+。（網絡圖片）

有網民用OpenClaw發文被小紅書封號

隨着｢養龍蝦，躺平賺錢｣的說法被流傳，不少網民躍躍欲試，但隨後有網民發文稱使用OpenClaw發小紅書筆記，結果被封號。

小紅書系統提示文顯示：「平台安全機制檢測，設備環境異常，可能存在多個異常賬號、網絡及手機號存在異常，暫時關閉了社交互動功能。」

有網民稱用OpenClaw發文被小紅書封號。（網絡截圖）

還有網民稱，因用OpenClaw搜股票信息，被雪球、微博、小紅書限制訪問，俗稱「IP被封」。網頁文字顯示，「由於訪問的URL有可能對網站造成安全威脅，訪問被阻斷」。

據業內人士指出，內容類和交易類平台對OpenClaw這種爬蟲機制（提取網頁數據）進行了防備，或者說平台本就反爬蟲，而OpenClaw暴露了其爬蟲的本質。用戶在使用OpenClaw時，觸發平台反爬蟲機制，未來也可能對OpenClaw部署專門反爬策略。

小紅書發公告稱嚴打AI託管帳號。（小紅書截圖）

小紅書發公告：封禁AI託管賬號

3月10日，小紅書發布《關於打擊AI託管運營帳號的治理公告》，稱若帳號透過AI託管工具完成註冊、發布及互動，或主頁所有公開筆記均為AI託管代發，平台將直接予以封禁。

小紅書強調，平台嚴格禁止任何利用技術手段，進行非真實內容創作或虛假互動的行為，若發現普通帳號偶然使用AI託管營運帳號，將採取警告和限制發佈內容等措施，而直接通過AI託管工具註冊、發布和互動的帳號，將予以封禁處理。

公告發布後，不少網民在留言區表示，「AI託管帳號確實泛濫」、「最近老是有機械人來評論」，更有人直指，「現在很火的龍蝦就是在幹這件事」。