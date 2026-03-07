排隊養「龍蝦」？騰訊推免費裝AI市民爭相排隊　上門代裝¥500一次

近期，一款名為OpenClaw（龍蝦）的AI智能體工具在全網迅速走紅，被網民稱作「最強AI助手」。3月6日，深圳騰訊大廈樓下出現排隊熱潮，眾多市民爭相參與騰訊舉辦的OpenClaw免費安裝活動，場面十分火爆。



深圳騰訊大廈樓下出現排隊熱潮。（微博@深圳特區報）

深圳騰訊大廈樓下出現排隊熱潮。（微博@小圳子子子）

安裝「龍蝦」的市民被發放「小龍蝦出生證明」。（微博@小圳子子子）

養「龍蝦」出圈？現場排隊幾百人等安裝

《深圳新聞網》報道，3月4日，騰訊雲在微信視頻號發佈公告，宣佈將在騰訊大廈北廣場提供免費安裝OpenClaw的服務，並說明可以自帶電腦和伺服器。3月6日中午，騰訊大廈北廣場聚集了數百名年輕人。

騰訊團隊將安裝服務搬到線下。（微博@小圳子子子）

活動主辦方現場配備了30為工程師，一桌一輪服務時長通常在20到30分鐘左右。（微博@小圳子子子）

據網民稱，活動開始半小時左右就因為排隊人數太多而停止取號，最長需要等待1-2個小時才能安裝。現場有滿頭白髮的老人，也有附近的大學生，還有人是從香港、杭州等城市專程趕去學「養蝦」，不少未預約的市民現場詢問能否「加個號」。

據悉，最近迅速出圈的 OpenClaw，也被稱為「龍蝦」，是一款能接入模型、技能和通信渠道，幫助用戶完成更具體任務的Agent（智能體）工具。與傳統只能問答互動的AI不同，OpenClaw最大的特點是能真正動手執行任務。整理文件、發送郵件、管理日程、領取優惠券，甚至自動完成操作指令，實現了從「動口」到「動手」的質變，可24小時不間斷協助用戶處理各類事務。

市民圍在一起討論。（微博@小圳子子子）

上門代裝服務¥500一次 遠程部署已有600+單

隨着OpenClaw快速走紅，市場已迅速催生出專業化代裝服務。其中上門安裝收費普遍為500元/次（人民幣，下同），遠程安裝價格在50至300元區間。在內地二手交易平台閒魚上搜索「OpenClaw部署」，平台行情顯示近7日成交均價為37.38元；淘寶上，50元的遠程部署服務連結，已有600+人下單付款。

騰訊輕量雲產品經理曹峻瑋表示，OpenClaw原本在技術社區傳播，但出圈速度太快，很多人有興趣，很多用戶卡在安裝、部署和配置的第一步，這也是團隊將服務搬到線下的原因。「這是我們團隊第一次嘗試這樣的形式，沒有想到會這麼火。」曹峻瑋稱。本次活動主辦方現場配備了30為工程師，另有約10位同事機動協助服務，一桌一輪服務時長通常在20到30分鐘左右。