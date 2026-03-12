OpenClaw｜熱炒到卸載僅數日如過山車　央媒提醒「做技術的主人」

近期，一款名為OpenClaw（龍蝦）的AI智能體工具在全網迅速走紅，被網民稱作「最強AI助手」。然而關於其風向變化如同坐過山車，從千人排隊拿著號碼牌等候安裝，到徹底卸載成為熱搜話題，只是幾天的時間。周四（12日），《央視財經》評論提醒民眾，無論技術如何，「你才應該是工具最終的主人」。



日前，國家互聯網應急中心、工業和資訊化部接連發佈提示，直接點名「龍蝦」存在嚴重安全隱患。真實案例顯示，曾有人帳戶的錢被隔空轉走，電腦被駭客遠端控制，甚至積累了多年的工作文件被一鍵清空。亦因此，轉眼間，熱搜話題就成了怎麼徹底卸載「龍蝦」，而且，卸載也要收費。

「那麼，當初大家為什麼又擠破頭要「上車」呢？」，央視認為，根源是一種生怕落伍的焦慮，也就是所謂的「FOMO」。在網上，「龍蝦」被渲染成能自動處理一切、讓人徹底「躺贏」的未來鑰匙，仿佛不用就會被時代甩開。這種普遍的焦慮，迅速轉化成了實實在在的消費。

「想自己運行？硬體成本不菲。用於租賃的雲伺服器？那是個持續消耗的『無底洞』」。央視提到，這更催生了離奇的「安裝刺客」服務，上門費敢叫價上千元。這還不算它作為「Token燃燒器」的日常開銷——調用高級AI模型處理任務，一個月輕鬆燒掉幾百上千元。有開發者因為金鑰洩露，一覺醒來收到上萬元的帳單。這早已超出了「嘗試新工具」的範疇，更像是在「供養一個昂貴的未知」。

比燒錢更可怕的，是隨之洞開的安全大門。當人賦予它極高系統許可權時，也相當於在自家數位世界開了一道後門。有資料顯示，全球有十幾萬台運行「龍蝦」的電腦處於毫無防護的「裸奔」狀態。更隱蔽的危機藏在官方市場：約12%的所謂「功能外掛程式」被檢測出惡意程式碼，專門竊取你的密碼、金鑰等核心資訊。這就像你聘請了一位管家，他卻自帶了一支藏有小偷的「服務團隊」。

央視總結道，「龍蝦」這場從狂熱追捧到恐慌撤離的「過山車」，給社會大眾注入了一劑清醒劑：在技術爆炸的時代，人們對「工具」的渴望，常常混合著對「落後」的深度焦慮。它給最重要的啟示或許在於：真正的主動權，從來不來自盲目追逐或佔有某個工具，而是來自清醒的認知和掌控力。對於大多數普通人而言，在新技術面前，「讓子彈飛一會兒」，保持觀察和學習的耐心，遠比「搶先入場」卻陷入風險更為重要，「無論技術如何，你才應該是工具最終的主人」。