楊利偉：中國首批太空人已停航　若國家需要隨時重返太空

2月14日，中國首位太空人、中國載人航天工程副總設計師楊利偉作客央視《開講啦》節目時透露，中國第一批太空人已在2025年10月停航，但同時表示若祖國需要，他們隨時準備重返太空。



楊利偉透露，中國第一批太空人已在2025年10月停航。（影片截圖）

2012年，楊利偉曾在《開講啦》節目中表示，想挑戰成為世界最年長的航天員，希望77歲時還能翺翔天際。

如今14年過去，楊利偉日前作客《開講啦》節目時提到，中國第一批太空人已經根據相關規定，在2025年10月份停航。但他同時表示，如果祖國需要，他們還可以復飛，「從條件上是沒有問題的」。

楊利偉提到，中國第一批太空人已停航，但若祖國需要，他們還可以復飛。（影片截圖）

當主持人撒貝寧問起，私下有沒有為了登月而偷偷鍛煉以保持狀態時，楊利偉明確地回答，「一定要保持，日常大家真的沒有把訓練放下」。

節目中，楊利偉還回憶了自己2003年乘坐神舟五號返回途中，曾誤以為舷窗玻璃裂開，但其實是返回艙進入大氣層時，舷窗外的防燒蝕材料燒出了裂紋，「但那一刻確實『冒汗』了，我以為是舷窗玻璃裂了，當另一邊窗戶出現了同樣的情況，心裏就安定一些」。

楊利偉稱，平日一直要鍛煉以保持狀態。（影片截圖）

楊利偉1965年出生於遼寧省葫蘆島市綏中縣，少將軍銜，特級太空人，是中國培養的第一代太空人。2003年10月15日，神舟五號載人飛船成功發射，楊利偉成為第一位造訪太空的中國人，中國也成為世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家。楊利偉從太空向世界各國人民問好，並在艙內並列展示五星紅旗和聯合國旗。