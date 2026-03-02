神舟21號「航天小鼠」返地後連生三胎　研究：上太空刺激繁殖能力

中國太空生命科學研究出現新進展。據央視新聞報道，去年隨「神舟21號」太空船前往中國空間站的四隻實驗小鼠，在去年11月中旬隨太空人返回地面後，其中一對小鼠已成功繁殖三胎，且單胎數量高於一般地面小鼠，引發關注。



央視報道指出，這是中國首次在空間站開展小型哺乳動物科學實驗。四隻「航天小鼠」完成在軌實驗後返回地球。去年12月，其中一隻返回的雌鼠與同批返回的雄鼠交配後，於12月10日凌晨產下九隻幼鼠，最終有六隻存活。

該雌鼠隨後又成功孕育兩胎。第二窩於今年1月5日出生十隻幼鼠，存活七隻；第三窩於2月18日出生九隻幼鼠，存活七隻。三胎分別生下九隻、十隻與九隻幼鼠，數量明顯高於一般地面小鼠一胎約五至七隻的平均水準。

內地研究發現，老鼠送上太空後，比普通小鼠還會生。（央視新聞微信公眾號）

央視新聞指出，小鼠與人類基因相似度高達85%，各類實驗結果對人類具有重要參考價值。報道稱，小鼠堪稱「生育超人」，從懷孕到分娩約需三周，分娩後可迅速再次懷孕，幼鼠約兩個月即可具備生育能力，使科學家能在較短時間內觀察太空經歷對繁殖能力與後代健康的影響。

報道特別提到，這次實驗最特別之處在於發現，上過太空的雌鼠「比普通小鼠還能生」。該雌鼠分別於去年12月10日、今年1月5日與2月18日產下三窩幼鼠，單胎數量均高於地面平均值。

研究人員亦透過監視器持續觀察小鼠的進食、飲水與行為習性。央視新聞指出，「航天小鼠」三次生下的幼鼠「性格」也出現變化。

第一窩幼鼠整體較為「社恐」，喜歡將棉花拖入窩內，把自己藏在裡面，較少外出活動；第二窩幼鼠則明顯更放鬆，不再將棉花全數拖入巢中，更願意主動探索與跑動。整體觀察顯示，一胎比一胎更適應地面生活。

報道表示，這些細微變化為研究太空生命繁衍提供重要線索。按照規劃，內地研究團隊將開展更長周期的小鼠空間科學實驗，模擬人類在軌駐留半年以上的生活環境，進一步研究小鼠的生理反應與空間適應性。

央視道報指出，相關研究正逐步逼近核心問題，即人類是否能夠在太空環境中繁衍生息。隨著後續實驗推進，太空生命科學的探索或將為未來深空長期駐留提供關鍵數據支持。