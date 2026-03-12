北京大型律所創辦人傳欠債達40億　公司：已辭職　與執業活動無關

北京大型律師事務所盈科創辦人梅向榮被傳出以律所相關款項作為融資與擔保來源，涉資規模媒體報導不一，最高傳出達40億元（人民幣．下同）。盈科今日（12日）發布聲明稱，梅向榮已辭去所有職務，該事件屬其家族經營的公司問題，與律所的執業活動無關，律所各項經營仍正常運作。



近日網絡流傳多則相關消息，稱盈科某些分所難以提取代收律師費及項目款項，引發對律所營運的疑慮。盈科公告指出，梅向榮已辭去在所內的一切職務，並強調該事件來源於其家人開辦公司產生的糾紛，與律所執業活動無關聯，盈科的經營運作保持正常。

《澎湃新聞》報道稱，梅向榮已向警方自首；同時，北京市司法局與北京市律師協會已進駐北京盈科律師事務所調查。針對涉資規模，不同媒體與消息來源數字不一，一說達40億元，也有報道援引內部核查稱所涉融資協議金額為10億元，並且該10億元不涉及盈科律所資產抵押，但可能存在用盈科的聲譽換取信任。

梅向榮已向警方自首。（Sohu）

有律師向媒體表示，盈科會代收代理費並在年底統一支付給律師，個別律師帳上曾累積較大金額的代理費；此外，過往盈科曾向執業律師發放股權並進行分紅分配，這類財務安排被認為可能為相關資金流動提供了便利。具體資金流向與責任歸屬，仍待監管與司法部門調查釐清。

官方帳號顯示，盈科已於10日選出新一屆全球董事會主任李景武，並由此確認梅向榮不再擔任該職務。公開資料顯示，盈科律師事務所成立於2001年，現於中國大陸擁有127家分所及一家粵港澳聯營律所。媒體報導亦指出，梅向榮任內曾參與多項投資，涉足房地產、旅遊、新能源汽車等領域，曾在多家公司擔任法人或股東，但多數相關公司已被註銷。