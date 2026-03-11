杜拜至深圳首個復航航班抵達　旅客：回到祖國懷抱感覺特別安全

中東局勢升級後，多個機場直飛深圳的航班一度停航。周一（9日），杜拜復飛深圳的首個航班，抵達深圳。



《央視新聞》報道，3月9日，由中國南方航空執飛的CZ8436次航班於當地凌晨0時15分從杜拜國際機場起飛，中午11時25分，班機搭載著143名旅客平安抵達深圳寶安國際機場，這也是杜拜復航直飛深圳的首個航班。

旅客唐先生表示，回國的機票訂了很多次，此次行程很順利，「一進杜拜的機場就碰到中國大使館的工作人員」。旅客王女士攜家人平安抵達深圳，她回憶，當地導彈從頭頂飛過的場景讓人感到害怕，現在「回到祖國的懷抱，感覺特別安全」。

據中國駐杜拜大使館消息，在中國政府大力協調推動和阿聯酋主管部門支持配合下，連日來，中國國際航空、南方航空、阿聯酋航空等公司陸續復飛杜拜至中國航線，覆蓋北京、上海、廣州、深圳、杭州、昆明、香港、台北等城市。

民航業內人士提醒，鑑於當前形勢仍然複雜多變，航班復航情況也在隨時變化中，需要乘坐航班盡快回國的旅客，應及時關注相關航司官網官微以及各大飛行信息平台提供的航班執飛計劃和變動，以合理安排行程。