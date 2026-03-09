中國遊客困杜拜　有人經歷7次航班取消用5.4萬元買頭等艙機票回國

在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊下，中東地區局勢急轉直下，位於波斯灣樞紐的杜拜雖未參戰，卻因周邊國家接連關閉領空而陷入航空癱瘓。在此期間，不少中國遊客被困於這座全球最繁忙的國際航空樞紐，經歷航班反覆取消、機票價格暴漲，甚至要在空襲警報聲中緊急撤離機場的驚險時刻。



2026年2月28日，據報道，在伊朗飛彈和無人機持續襲擊阿聯酋期間，杜拜的遊客被迫睡在地下室和地下停車場等臨時避難所。（X影片截圖）

航班七度取消困杜拜 中國遊客斥5.4萬購頭等艙回國

據《中國新聞周刊》報道，滯留在杜拜的遊客劉怡回憶稱，2月27日抵達杜拜僅一天後，這趟旅程便戛然而止。「夜裡警報一響，我嚇得立刻跑回停車場躲避，直到凌晨四點才敢回房間。」劉怡表示。她在酒店躲了整整兩天，至今仍留有心理陰影：「有時早上聽到類似飛機的聲音，都不敢走到陽台確認。」

杜拜國際機場內等候核驗航班的人群。（中國新聞周刊）

為了回國，劉怡前後嘗試下單數十次，並經歷了7次航班取消。最終，她咬牙花費5.4萬元（人民幣，下同）買下僅剩的頭等艙機票，但即便成功登機，她全程仍處於緊繃狀態，直至3月6日晚落地北京，才真正放下心來。

另一個由32名長者組成的寧波旅行團同樣被困多日。該旅行團的負責人表示，他們原訂3月6日乘阿聯酋航空直飛杭州，單程票價約5000元，但航班在起飛前夕突然取消。經多方協調，團隊最終搶到杜拜直飛北京的機票並於3月6日平安回國。

上述寧波旅遊團所在的遊輪。（中國新聞周刊）

攜程平台數據顯示，3月6日杜拜直飛海口的經濟艙票價已升至1.5萬元；3月7日飛往北京的經濟艙（不含學生專享）全部售罄，公務艙及頭等艙票價最高接近5萬元。反觀同日內地直飛杜拜的航班，經濟艙票價均低於3000元，價差極為懸殊。

3月5日晚21時30分許，阿聯酋航空EK304航班平穩降落上海浦東國際機場。這是杜拜國際機場恢復有限運營後，首架飛往上海的商業航班，乘客落地後表現激動。（影片截圖）

空襲警報響不停 旅客：反覆撤離再登機，折騰8小時

類似的驚險經歷並非孤例，從阿富汗逃離的旅客趙志，原本慶幸「最後一分鐘」搶到機票避過空襲，豈料抵達杜拜後再次被困。「有乘客值機後突然收到空襲警報，全員緊急撤離機場，確認安全後再重新登機，這樣的流程反覆了整整8個小時。」趙志表示。

杜拜機場外。（中國新聞周刊）

為求脫困，趙志連夜編寫自動搶票程式，架設四個瀏覽器同時設置自動點擊、自動填表功能，持續運行數小時，最終成功搶到經吉隆坡轉機返回深圳的機票。

此外，在社交平台上，不少滯留旅客分享「曲線回國」路線，包括經阿曼、達卡、胡志明市等地中轉，盡早逃離這片是非之地。

全球最繁忙中轉樞紐 一夜之間變孤島

據民航業內人士林智傑介紹，杜拜國際機場2024年旅客吞吐量達9230萬人次，高居全球第二，若按國際旅客計算，更是當之無愧的全球第一。然而，正是這種中轉樞紐地位，令這次停航的衝擊倍加劇烈。

民航專家、廣外南國商學院教授郭佳分析，杜拜位於波斯灣中心，周邊國家因設有美軍基地而捲入衝突，紛紛宣佈關閉領空，就像畫了一個圈，大家把這個圈全關死了，中間的杜拜怎麼飛出去？郭佳強調，關閉領空屬國家主權行為，民用航空器若強行升空，可能被視為打擊目標，這是航司暫停航班的根本原因。

值得注意的是，從3月5日開始，阿聯酋航空宣佈恢復少量保障滯留旅客返程的航班，優先安置早前訂票的乘客，並提醒未獲通知者切勿前往機場。此外，3月7日，中國駐杜拜總領事館公佈，共有六班赴華航班，分別飛往北京、上海、廣州、香港及台北。

對此，郭佳表示，近期部分航線恢復，可能與相關國家領空重開、政府間達成非公開安全承諾，以及處於「撤僑窗口期」有關。

3月4日，杜拜機場的旅客排隊辦理登機手續。（潮新聞）

然而，安全陰霾仍未散去。3月7日上午，杜拜國際機場上空出現攔截行動，傳出爆炸聲後，候機樓內部分旅客被要求緊急疏散至地下一層避險。對於滯留旅客而言，回家的路，依然充滿未知。