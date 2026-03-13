伊朗局勢｜戰火推高油價破百　牛彈琴：全世界尤其美國須放棄幻想

隨著中東衝突持續升級，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今（13）日刊發評論文章指出，隨著伊朗展現出前所未有的強硬姿態，全世界尤其是美國「必須放棄不切實際的幻想」。



文章描述，3月11日自耶路撒冷觀察到，一枚伊朗導彈正朝以色列飛去，而美國與以色列對伊朗的軍事衝突仍在持續。伊朗新任最高領袖發表聲明後，國際油價隨即飆升。

「牛彈琴」評論稱，布倫特原油價格再度突破每桶100美元關口即使西方國家已釋放前所未有規模的石油儲備，短期內全球似乎仍無法擺脫高油價困局，並指出「某些趨勢一旦形成，便難以逆轉」。

同時，文章並歸納出五個「不應再有的幻想」。首先是伊朗會放棄抵抗、不再進行報復；其次是美國總統特朗普曾稱「伊朗政權會垮台、無條件投降」會發生。第三個不應再有的幻想是伊朗會很快解除對霍爾木茲海峽的封鎖；第四是國際油價短期內會回落至開戰前水平，最後則是美國會吸取教訓，不再持續攪動全球局勢。

文章認為，這場衝突很可能演變為長期消耗戰，全球經濟必須逐步適應高油價環境，預期更糟的情況可能尚未到來。

此外，文章提及，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴．哈梅內伊3月12日首次公開發表聲明，歸整內容主要涵蓋五個方面。

文章指出，第一是國恨家仇。穆傑塔巴向在美以空襲中身亡的前任最高領袖哈梅內伊致敬，並描述其遺體「緊握成拳」。他同時提及，在那次襲擊中，他失去了妻子、妹妹、外甥女或姪女及妹夫。

第二是宣誓復仇。聲明表示絕不放棄為「烈士」復仇，並稱目前的報復行動僅是「有限的一部分」，在徹底完成之前，復仇將是優先事項。他還警告將向敵人要求賠償，否則將奪取其資產或摧毀等值財產。

第三是呼籲團結。穆傑塔巴呼籲伊朗各階層團結一致，並感謝軍隊與所有「抵抗陣線」成員，包括也門、黎巴嫩真主黨以及伊拉克抵抗力量。

第四是封鎖霍爾木茲海峽。他強調，應持續利用關閉霍爾木茲海峽作為向敵人施壓的「槓桿手段」，並警告伊朗已研究「開闢其他戰線」，若戰爭持續將予以「啟動」。

這張攝於2025年6月22日的設計圖片中，可以看到霍爾木茲海峽和伊朗的位置。（Reuters）

第五則是警告周邊國家。穆傑塔巴呼籲約15個鄰國明確立場，不應站在「入侵者」一方，並暗示這些國家不應為美軍提供軍事基地。

「牛彈琴」分析指出，伊朗目前展現出的強硬姿態意味著戰爭可能持續，霍爾木茲海峽封鎖也可能延續。若戰火進一步蔓延，全球能源供應與製造業都將受到衝擊，甚至可能出現更多船隻遇襲事件。

文章並認為，面對能源衝擊，各國必須做好最壞打算，同時指出中國在新能源領域的布局顯示出長遠考量。評論稱，這場「完全不應該發生的戰爭」正在深刻影響全球格局。