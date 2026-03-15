CCTV曝光｜中國34歲女泰國參加泳池派對後被拋屍水溝　男同胞涉案

泰國媒體報道，近日一名34歲的中國女子在泰國參加泳池派對後失蹤，數日後被發現陳屍200多公里外的水溝中。泰國警方正收集證據，準備對一名涉案中國男子發出逮捕令。



死者為一名34歲中國女子。（影片截圖）

別墅內的閉路電視紀錄顯示死者生前最後身影。（影片截圖）

別墅內的閉路電視紀錄顯示死者生前最後身影。（影片截圖）

一名中國男子從後方環抱當時疑似昏迷的死者，將她拖拽離開別墅。（影片截圖）

一名中國男子從後方環抱當時疑似昏迷的死者，將她拖拽離開別墅。（影片截圖）

據泰國《星暹日報》、泰國網等報道，死者為34歲的中國公民季某（音譯）。在2月21日，死者曾向朋友發送求救短訊，隨後人就失聯，朋友隨即報警。

當地警方調查發現，事發前季某曾接下一份娛樂陪同工作，前往位於芭堤雅一處泳池別墅，當時屋內有多名中國男子。

根據別墅內的閉路電視紀錄，大部分時間死者都與其中一名中國男子在一起。該名中國男子其後從後方環抱疑似昏迷的季某，將她拖拽離開別墅，然後帶上了一輛黑色寶馬私家車，並駕車離去。

死者曾向朋友發送求救短訊，隨後人就失聯，朋友隨即報警。（影片截圖）

屍體被發現地點距泳池別墅超過238公里

當地時間2月25日，警方接獲報案，當地村民在一處椰子園排水溝中發現一具女性屍體，屍體被發現地點距離泳池別墅超過238公里。

屍體被發現時上身赤裸，僅穿一條白色短褲，面朝下漂浮在溝邊，已出現腐爛跡象。經身份確認和相關證據比對，死者正是此前失蹤的季某。

泰國警方在水溝中發現女子屍體。（泰國網）

死者丈夫張某表示，希望泰國警方徹底查清案件真相，他相信妻子並非自然死亡，此案背後必然涉及相關責任人。