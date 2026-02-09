泰國芭提雅22歲中國男酒店離奇墮樓重傷　逾十｢神秘友人｣阻警調查

今日（8日）凌晨3時許，一名22歲中國籍男子從泰國芭堤雅一家酒店4樓墮下重傷。據了解，事發酒店陽台裝有密集的堅固鐵欄，且在警方到場調查時，竟有十多名自稱是傷者朋友的不明人士現身，阻撓警方檢查房間。



綜合《都市現場》、《紅星新聞》報道，事發地點位於泰國春武里府邦拉蒙縣納閣律鎮6村某酒店。2月8日凌晨3時06分，當地警方接到報警稱，有人從高處墮落受重傷。接警後，警務中心立即協調邦拉蒙警察局警員及救援志願者前往現場。

隨後，警方在案發現場發現一名重傷男子——22歲中國籍男性王立川（音譯）。被發現時，他倒在血泊中，傷勢嚴重。救援人員對其進行了急救，隨後緊急送醫。

酒店陽台鐵欄密封仍墮樓 現場驚現十餘「神秘友人」阻警調查

據悉，酒店保安指出，傷者墮落的四樓陽台設有堅固的防護鐵欄，縫隙極小，正常人根本無法鑽過。警方現場勘驗亦證實，鐵欄並無破壞痕跡。

此外，就在警方在傷者墮落處現場詢問情況時，十餘名自稱是傷者朋友的人出現，他們拒絕拍攝並與現場詢問者發生爭執，直至酒店保安出面制止，這群人才迅速散去。他們亦拒絕讓警方進入客房進行檢查。

目前，邦拉蒙警察局已拍攝現場照片作為證據，並協調調查人員前往現場進一步查明真相，以確認在場人員是否與事件有關，或此事純屬意外。警方將調閱監控錄像並檢查事發房間，以期查明案件原委。