中國男嬰泰國早產治療期間去世　遺體在停屍間失蹤　父報警求真相

據泰國《頭條新聞》報道，近日一名在泰國經商的中國男子在清邁府拉賈尼維斯警察局報警，稱其早產兒子在轉院求醫時去世，之後存放在停屍間的遺體竟然離奇失蹤。目前泰國警方已介入調查。該報道被多家內媒轉載。



方先生在泰國警局報警。（泰國頭條新聞）

報道指，2025年11月，中國男子方先生的兒子在清邁一家私立醫院早產，之後嬰兒被診斷需接受手術治療，但該醫院不具備手術條件，遂轉送至另一家醫院。然而，11月8日嬰兒轉院僅數小時後便去世，當時手術尚未進行。隨後法醫對遺體進行屍檢。

但屍檢結果引發方先生質疑，他認為結論與從第一家醫院轉院時的病情情況不符。為此，2025年12月4日，他向警方報案，控告相關醫生及醫護人員涉嫌「過失致人死亡」，並申請將遺體轉送至曼谷的詩麗吉醫院進行第二次屍檢。而在等待相關手續期間，嬰兒遺體被暫時存放在涉事醫院。

但沒想到的是，在詩麗吉醫院同意進行二次屍檢後，今年3月11日方先生前往醫院領取兒子的遺體，卻被醫院告知無法找到遺體，同時醫院也沒有給出任何合理解釋。當晚，方先生前往警局報案，也表示如果找不到遺體，便打算起訴醫院。

方先生的律師阿提蓬·波爾猜稱，目前所有信息均有醫院提供的明確文件佐證，他認為在泰國一家大型醫院發生遺體丟失事件，實屬不正常。

當地警察局局長西諾泰·利利塔姆透露，警方已下令對調查此事，包括查明遺體處理和運輸流程，以確定遺體失蹤的原因以及是否因疏忽造成，待調查結束後再向當事人通報結果。