何立峰今晤貝森特　新華社：中美新一輪經貿磋商是機遇也是考驗

中國副總理何立峰將於周日至周一（15至16日）與美國財政部長貝森特、貿易代表格里爾在巴黎舉行第六輪經貿磋商。



新華社15日發表題為「維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展」的評論文章，指在全球經濟復蘇乏力、國際局勢變亂交織的當下，國際社會普遍期待中美相向而行，為兩國經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。



2025年5月10日，瑞士日內瓦，圖為何立峰與貝森特會晤，就美國關稅進行雙邊會談。（Reuters）

評論文章稱，此前五輪經貿磋商取得的成果證明，只要雙方秉持平等、尊重、互惠的精神，通過平等對話磋商，就能夠找到解決經貿分歧的辦法。在最近一次的吉隆坡磋商中，雙方圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等達成了一系列成果共識，此後中美經貿團隊通過經貿磋商機制在各層級保持密切溝通，就落實兩國元首釜山會晤共識和吉隆坡經貿磋商成果、解決彼此經貿領域關切及時交換意見。

文章稱，今年以來，美方宣佈根據122條款對來自所有國家和地區的商品加徵進口附加費。此後，美方又相繼以「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，分別對包括中國在內的16個經濟體和60個經濟體發起301調查，令全球貿易不確定性再度上升。中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。即將開啟的新一輪經貿磋商能否取得積極進展，關鍵在於美方能否秉持對華理性務實的認知，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，在行動上切實做到與中方相向而行。

文章最後稱，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。新一輪經貿磋商是機遇也是考驗。雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。