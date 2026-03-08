兩會2026｜王毅：中美可以改變相處方式　要為高層交往排除干擾

十四屆全國人大四次會議於3月8日（周日）上午10時，在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



王毅在就中美關係答問時稱，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式。又指兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障。



去年10月30日，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山會晤。（Reuters）

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

王毅表示，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。

人大開幕，習近平出席會議。（01直播）

王毅在就中美關係答問時說，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。