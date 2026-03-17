有人冒充ICAC實施電信詐騙　駐加拿大使館：提醒中國公民加強防範

據中國駐加拿大使館微信公眾號消息，近期，有不法分子冒充香港廉政公署(ICAC)工作人員實施電信詐騙，謊稱當事人涉嫌「洗錢」等違法犯罪，要求配合所謂「調查」，並誘導當事人將資金轉入所謂「廉政公署工作人員賬戶」或虛假「安全賬戶」。



中國駐加拿大使館提醒在加中國公民務必提高警惕，加強防範。文中強調，香港廉政公署不會要求市民開立銀行賬戶、匯款、轉賬或收取任何金錢作資金清查或調查之用。



此外，執法機構不會通過電話、網絡辦案，更不會要求將資金轉入所謂「安全賬戶」或工作人員個人賬戶接受調查。凡涉及轉賬匯款要求，務必高度警惕，切勿輕信。

駐加拿大使館提醒，如收到可疑來電或電子郵件，請保持冷靜，並盡快向香港廉政公署或執法機構求證，切勿回撥對方提供的號碼，不向陌生人透露個人身份信息、銀行賬戶信息及驗證碼。

文中指出，如不慎遭遇詐騙，請立即撥打911和1-888-495-8501向當地警方和加拿大反詐騙中心報案，第一時間聯繫銀行嘗試追回損失。如通過微信、支付寶等平台轉賬，可按有關平台說明進行延時操作或聯繫客服尋求幫助。

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