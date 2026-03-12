柬埔寨稱已剷除全國80%網絡詐騙中心 冀4月底前徹底「清零」
撰文：劉耀洋
出版：更新：
柬埔寨國家打擊網絡詐騙委員會秘書長蔡西納烈（Chhay Sinarith）3月11日表示，已剷除全國約80%網絡詐騙中心，希望在下月底前徹底關閉國內所有詐騙中心。
蔡西納烈周三分別接受美媒及《柬中時報》採訪時，稱他們自7月以來鎖定250個網絡詐騙中心，並已關閉其中200個。
柬埔寨金邊警方最新於11日突襲當地一個詐騙中心：
蔡西納烈指出，政府設定期限是為了推動地方政府和執法部門加大打擊詐騙行動的力度，期限過後不代打擊詐騙行動結束。警方在4月之後會繼續採取打擊行動，防止詐騙中心死灰復燃。當局屆時也將評估各省執法成果，對失職或縱容問題的省政府及相關執法人員追究責任。
另外，蔡西納烈強調，柬埔寨正與中國、美國等各個國家緊密合作，共同應對跨國詐騙問題，並特別提到太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志（Chen Zhi）在柬埔寨被捕遣送回中國，是中柬執法合作的重大成果。
他透露，柬埔寨已遣返了分別來自23個國家、近1萬名詐騙人員，另有不到1,000人仍在等待遣返，其他從被查封詐騙中心逃脫或獲釋的外籍人員已自行返回母國。
