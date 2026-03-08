詐騙｜有騙徒冒認關愛隊要求轉賬支付費用　民政總署籲提高警覺

民政總署今（8日）指，接獲個別小區關愛隊通知，有市民表示收到不明來電，來電者自稱關愛隊成員，要求轉賬至某戶口以支付費用。署方呼籲市民提高警覺，留意偽冒關愛隊進行詐騙的行為，並指關愛隊絕不會要求市民進行任何金錢交易。



近日有騙徒冒認關愛隊成員，要求市民轉賬支付費用。圖為關愛隊成員亦向居民派發單張，呼籲做好防蚊措施。（資料圖片/梁鵬威攝）

民政總署發言人提醒，關愛隊絕不會要求市民進行任何金錢交易。市民如接獲不明來歷的電話或短訊，應保持警覺。如對來電者或到訪者身分有懷疑，可致電182 111核實關愛隊成員及義工的身分，以及查詢關愛隊的聯絡資料。若發現可疑情況，應致電警方24小時熱線「防騙易18222」。

署方指，關愛隊成員和義工在履行職務期間，會穿上關愛隊制服及配戴關愛隊小隊成員身份證或義工證明，以供識別。另外，市民可在關愛隊專題網頁上的小區關愛隊成員專頁，獲得各關愛隊小隊成員及所屬承辦團體的聯絡資料。