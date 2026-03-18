國家發改委原副主任徐憲平被提起公訴　涉嫌受賄數額特別巨大

最高人民檢察院周三（18日）公布，國家發展和改革委員會原黨組成員、副主任徐憲平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對徐憲平作出逮捕決定，並指定由內蒙古自治區赤峰市人民檢察院審查起訴。近日，赤峰市人民檢察院已向赤峰市中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人徐憲平享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人徐憲平利用擔任湖南省人民政府黨組成員、副省長，湖南省委常委、副省長，國家發展和改革委員會副部級幹部、國務院參事等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

徐憲平出生於1954年10月，湖南隆回人。早年長期在湖南工作，曾任長沙市委常委、副市長，長沙市委副書記、副市長，湖南省計委主任，湖南副省長，湖南省委常委、副省長等職。2009年，調任國家發改委副主任，後於2015年卸任。

公開資料顯示，徐憲平長期從事宏觀經濟研究和運行調控。2016年5月被聘任為國務院參事。2022年1月離任。

徐憲平上央視節目公開悔罪。（央視新聞）

去年11月3日，中央紀委國家監委網站發布國家發展改革委原黨組成員、副主任徐憲平嚴重違紀違法被開除黨籍的消息。

通報稱，經查，徐憲平喪失理想信念，背棄初心使命，紀法意識淡薄，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請，借用管理和服務對象車輛；違反組織原則，違規為他人職務晉升、崗位調整提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，接受管理和服務對象提供的裝修服務；貪欲膨脹，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款審批、企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

紀監部門點評：徐憲平嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。