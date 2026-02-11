中日關係續低迷　春運第一周相關航線減少1292航班　年減達49.2%

中國交通數據分析平台「航班管家DAST」最新統計顯示，2026年春運首周（2月2日至8日）中日航線航班量較去年同期大幅下滑1292班（往返各計1班），年減幅達49.2%。其中，去年春運運營的58條中日航線，今年全部取消航班。減班幅度最大的航線為上海浦東-大阪關西（減87班次）與上海浦東-東京成田（減40班次）。



中國交通運輸部規劃，2026年綜合運輸春運期間為2月2日至3月13日，共40天。據《第一財經》、《界面新聞》等內媒周三（11日）報道，航班管家DAST數據指出，春運首周出境航線航班量前三為香港、泰國、韓國；除新開廣州白雲-柬埔寨航線外，廣州白雲-吉隆坡、上海浦東-河內內排、上海浦東-吉隆坡等航線均增班超過20班次，顯示中國旅客出境熱門目的地明顯轉向東南亞。

圖為上海浦東機場。（上海證券報）

中日航線銳減與兩國關係緊張密切相關。2025年11月起，日本首相高市早苗在國會答詢中提及「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿。中國政府隨後多次發出安全提醒，1月26日外交部更明確發布「提醒中國公民春節期間避免前往日本」公告，指出日本社會治安不靖、針對中國公民違法犯罪案件多發，部分地區連續地震造成傷亡，中國公民在日面臨嚴重安全威脅。公告呼籲中國公民近期避免赴日，已在日者密切關注當地治安及地震次生災害預警。

受外交部提醒及中日緊張局勢影響，中國旅客赴日意願大幅下降，導致航司大規模取消航班。2026年1月，中國赴日本航班取消率高達47.2%，較去年12月增加7.8個百分點。目前，中國三大航司已延長日本航線免費退改政策，協助旅客調整行程。