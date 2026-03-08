兩會2026｜王毅痛批「台灣有事」論調：中日關係取決於日方的選擇

3月8日，十四屆全國人大四次會議外交主題記者會，外交部長王毅在回應中日關係時稱，台灣事務是中國的內政，日本有什麽資格插手？中日關係走向何方，取決於日方的選擇。



王毅表示，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，在這個特殊年份，日本理應做的就是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡。但日本的現職領導人竟然聲稱台灣有事就構成所謂「存亡危急事態」，就可以據此來行使所謂的集體自衛權。

眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提的。試問台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格來插手？中國的台灣地區出了事，日本有什麼權利來行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味著要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？

3月8日，外交部長王毅出席十四屆全國人大四次會議外交主題記者會。（01直播截圖）

王毅稱，聯想到當年日本軍國主義曾經以「存亡危急事態」為藉口，對外發動侵略，不得不使中國和亞洲各國人民高度高度警惕和憂慮，日本要向何處去？

今年是東京審判開庭80周年。80年前，11個國家的法官歷經兩年半的庭審，以海量的鐵證昭示了日本軍國主義的累累罪行。東京審判審的是人類良知，判的是歷史公正。

80年後的今天，歷史又給了日本一次捫心自省的契機，以史為鑒，可知興替。前事不忘，後事之師，希望廣大的日本人民能夠擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍，已經發展壯大起來的中國和14億中國人民，也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。