國防部：日本炒作中國國防支出預算　明顯是賊喊捉賊

2026年中國國防支出預算公布後，日本內閣官房長官稱，中國持續以高水平增加國防支出，在缺乏透明度的情況下，正廣泛且迅速增強軍力。有外媒評論，中國國防支出預算連續多年保持增長，與地區其他國家之間的軍力差距逐步擴大。周三（18日）下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校回應指，日本有關政客炒作中國國防支出預算和所謂「中國威脅」，明顯是賊喊捉賊，為日方擴軍備武的狼子野心找借口。



蔣斌表示，已就2026年中國國防支出預算情況發布了具體信息，其規模、結構、用途等公開透明，無可非議。中國國防支出占GDP的比重長期低於1.5%，遠低於美國等軍事大國，也低於世界平均水平和北約國家軍費普遍超過GDP2%的安排。中國國防支出預算的增長體現了一貫的合理、適度、克制的特點，完全是捍衛國家主權、安全和發展利益的需要，是維護世界和平穩定的需要。中國軍隊越強大，世界和平就越有保障。

日本有關政客炒作中國國防支出預算和所謂「中國威脅」，明顯是賊喊捉賊，為日方擴軍備武的狼子野心找借口。基於日本的侵略歷史，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。需要指出的是，日本防衛預算連續14年增長，近5年來增幅超過60%，防衛支出GDP占比達到2%，國民人均防衛費是中國的3倍多。

蔣斌表示，日方極力突破「和平憲法」束縛，遠遠超出「專守防衛」範疇發展部署進攻性武器裝備，背著尚未清算的侵略罪責謀求「再軍事化」，這才是對地區和平穩定的真正威脅。中方敦促日方多照照鏡子，停止顛倒黑白的污蔑抹黑，不要再次走上軍國主義的不歸路。