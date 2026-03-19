中疾控專家籲警惕麻疹疫情：傳染性強、兒童易感染　嚴重可致死

《新華社》報道，春季是麻疹發病的高峰季節，近期部分國家出現麻疹疫情。中國疾控中心主任醫師余文周提醒，2025年麻疹報告病例數居前10位的國家中有6個與中國接壤，中國面臨較大疫情輸入風險。同時，中國個別地區也出現了局部疫情上升或小範圍聚集性疫情情況。



墨西哥中部最近爆發麻疹疫情，今年已確診1,981宗，另有逾5,200宗疑似病例。(Reuters)

根據中國疾控發佈的傳染病疫情概況，今年1月、2月，全中國麻疹發病數是138例、131例。

麻疹是什麼？

麻疹是由麻疹病毒引起的，以發熱、出疹為主的急性呼吸道傳染病，主要通過空氣飛沫傳播，傳染性強，兒童易感染。患者可能出現肺炎、喉炎、中耳炎、心肌炎、腦炎等併發症，也易導致死亡。

圖為2025年10月27日，加拿大艾伯塔省（Alberta）一個健康中心展示海報，呼籲關注麻疹疫情。（Reuters）

2025年11月12日，在墨西哥首都墨西哥城一處疫苗接種中心，醫務人員準備為民眾接種疫苗。（弗朗西斯科·卡涅多攝/新華社圖片）

麻疹怎麼預防？

余文周說，接種麻腮風疫苗是預防麻疹最有力的措施之一。余文周提示，未接種或未全程接種的兒童需及時補種麻腮風疫苗。有出境旅遊或活動等情況時，要密切關注目的地國家疫情，在境外注意個人防護。如前往麻疹疫情嚴重的流行地區，建議在出發前核查含麻疹成分疫苗的接種記錄，必要時可在出境前21天接種1劑次麻腮風疫苗。