上海旅行團申請赴金門馬祖旅遊被拒？陸委會：未獲上海市政府授權

上海兩批旅行團近日申請赴金門、馬祖旅遊，但未通過陸委會審核。台灣陸委會副主委、發言人梁文傑19日表示，據了解，該團並未獲得上海市政府的授權。



梁文傑提到，依照2024年時，福建省開放福建省居民到金門、馬祖旅遊的作法，對岸應該要先正式宣布一些措施，「當時國台辦先宣布開放，接著福州市的旅遊協會就組踩線團到馬祖踩線；廈門的旅遊協會也正式組踩線團到金門去踩線；福建省公安廳入出境管理局公告福建省戶籍的居民可以申辦個人或團隊旅遊簽證，持簽證的旅客可搭乘『小三通』航線赴金馬旅遊。」

廈門環島路對看金門。（資料圖片）

梁文傑指出， 2024年時，福建省開放居民到金門、馬祖，是有正式的公告流程，踩線團先過來，公安廳出入境管理局做正式公告，福建省居民才知道可以申請簽證。梁文傑指出，上海的部分，並沒有看到類似的公告和官方措施，所以到目前為止還是停留在一個「嘴上宣示」的狀態。

梁文傑近一步說明，該團不過就幾個人，宣稱自己是踩線團，又想要宣稱自己是上海首發團，又要用個人名義；據他了解，該團沒有得到上海市政府的授權，「不管怎麼樣，我們還是以官方的公告為準，要先把話講清楚，才能夠做審核的工作。」

文旅部今年1月突公布更新「赴台旅遊合約範本」

兩岸旅遊停滯多時，2025年1月雖宣布恢復上海、福建團客來台，但因具體細節未溝通，至未有進一步進展。兩岸旅遊停滯之際，中國大陸文旅部文旅部及市場監管總局1月20日公布「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，對於陸客來台消費等面向做出相關規範，有台媒報道認為是兩岸旅遊鬆綁的訊號。