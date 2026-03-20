重慶市長胡衡華被查　曾和易煉紅「搭班」　4天前曾公開露面

2026年3月20日，中央紀委國家監委網站發布消息，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。胡衡華是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第15名中管幹部，也是今年落馬的第4個正省部級官員。



公開簡歷顯示，胡衡華，男，漢族，1963年6月生，湖南衡南人，1983年7月參加工作，1985年6月加入中國共產黨，大學學歷，工商管理碩士學位，高級工程師。

胡衡華大學就讀於西安冶金建築學院工業自動化專業，1983年畢業後進入湖南省衡陽鋼管廠工作，從基層技術員做起逐步升遷，1999年成為湖南衡陽鋼管（集團）有限公司執行董事（法人代表）、總經理。

2005年，42歲的胡衡華被任命為湖南省經濟委員會主任、黨組書記。3年後，他獲任益陽市委副書記、市長，2011年任湖南省發改委主任、黨組書記，2013年12月成為長沙市市長。

兩會結束後曾公開露面 連兩日缺席重要會議

兩會結束回渝後他仍在公開露面。重慶市政府官網信息顯示，胡衡華最後一次出席公開活動是3月16日下午主持市委人才工作領導小組會議。

3月18日，重慶市委理論學習中心組（擴大）召開專題學習會，官方報道顯示，市長胡衡華未出現在出席名單中。3月19日，重慶市主要領導參加義務植樹活動，其中也未見胡衡華的身影。

3月18日，重慶市委理論學習中心組（擴大）召開專題學習會，官方報道顯示，市長胡衡華未出現在出席名單中。（重慶日報）

胡衡華是黨的二十大以後重慶市落馬的「第6虎」。此前，重慶市人大常委會原副主任鄭洪、重慶市原副市長熊雪、重慶市委政法委原書記陸克華、重慶市政協原副主席段成剛、重慶市原副市長江敦濤都已被查。

曾和已經落馬的易煉紅搭班 參與史上最大規模拆違控違

內媒《界面新聞》報道，胡衡華在長沙任職期間，曾和已經落馬的易煉紅「搭班子」。2013年12月至2017年7月，易煉紅任湖南省委常委、長沙市委書記。2016年，胡衡華晉升省委常委，並兼任湖南省國資委黨委書記。2017年，易煉紅調任瀋陽市委書記後，胡衡華接任長沙市委書記。

易煉紅擔任長沙市委書記時，於2015年3月推動長沙掀起「史上最大規模拆違控違」行動。作為市長的胡衡華當時表示，在此次「史上最大規模拆違」行動中，長沙將堅持拆違控違並重，實行全天候、全覆蓋、不間斷、不留死角的巡查，發現一起查處一起。

他也提出要求，「拆違控違一個程序都不能少，拆違控違工作不僅要主體合法，還要程序合法。法定程序不能省，省了就會違法。不管時間多緊，壓力多大，還是要依法依規，平穩、和諧、高效推進拆違控違工作，避免出現因拆違法定程序不規範而造成政府公信力受到損害」。

2020年10月，胡衡華跨省調任陝西省委副書記。在陝西工作1年2個月後，2021年12月，胡衡華獲任重慶市委副書記、市人民政府副市長、代理市長，2個月後轉正，正式成為山城政務主官。

胡衡華是第二十屆中央委員，也是十四屆全國人大代表。今年全國兩會期間，他隨重慶代表團順利參會，曾在團組開放會議上回答媒體提問。

胡衡華曾受到中央處分。2022年4月29日，湖南省長沙市望城區發生一起特別重大居民自建房倒塌事故，造成54人死亡、9人受傷，直接經濟損失9077.86萬元。

2023年5月，中央紀委國家監委通報，胡衡華因為在2013年12月至2016年11月擔任長沙市委副書記、代市長、市長和2017年7月至2020年10月擔任長沙市委書記期間，對違法建築整治、房屋安全和風險隱患排查治理等工作組織領導不力，對事故發生負有領導責任，給予其黨內警告處分。