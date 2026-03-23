城鎮化新信號　財長藍佛安：基本公共服務將隨常住人口配置

財政部部長藍佛安在中國發展高層論壇2026年年會「宏觀政策與高質量發展專題研討會」上表示，未來財政政策將更加突出「投資於人」，並提出將常住人口與轉移支付資金分配掛鉤的制度安排。



內媒《澎湃新聞》今（23）日報道，藍佛安指出，財政政策將加大保障與改善民生力度，並合理提高公共服務支出佔財政支出的比重，同時提高民生類政府投資的佔比。他藍佛表示，財政政策將更加突出投資於人，加大投資於人的力度，堅持盡力而為，量力而行，繼續加大保障和改善民生力度，合理提高公共服務支出佔財政支出的比重，提高民生類政府投資的比重，在滿足民生需求中拓展發展空間。

財政部部長藍佛安。（視覺中國）

在政策設計方面，藍佛安進一步提出完善相關制度安排。「在推進新型城鎮化過程中，堅持以人為本，將常住人口與轉移支付資金分配掛鉤，推動建立由常住地提供基本公共服務的制度。」

報道指出，藍佛安在會上亦就「十五五」時期財政政策方向進行說明。他表示，未來五年將是中國推動高質量發展的重要階段，面對外部環境變化與內部結構挑戰，財政政策將維持積極基調，在保持必要赤字與支出規模的同時，優化支出結構，提升政策精準性與有效性。

在擴大內需方面，藍佛安指出，將透過赤字、專項債及貸款貼息等政策工具，協同金融政策，激發消費與投資潛力。他提到，今年將安排超長期特別國債2500億元（人民幣，下同）支持消費品以舊換新，並設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，拿出更多真金白銀促消費。

位於河南省北部平原地區的滑縣是一個典型的農業大縣，城鎮化率不足30%，大部分居民都居住在農村地區。近年，愈來愈多人為了子女的教育，從農村搬到縣城。（視覺中國）

在投資領域方面，他指出，中國仍具備巨大投資潛力，未來將優化政府投資結構，重點投向新質生產力與新型城鎮化等領域，並加強對民營企業的支持，包括為企業發債提供增信、設立專項擔保計畫及實施貸款貼息政策。

在民生與人力資本方面，藍佛安表示，「十四五」期間中國財政民生投入接近100萬億元，佔財政支出比重超過70%。未來將進一步推動公共服務均等化與可及性，強化教育、醫療、養老等領域保障，同時加大職業技能培訓與人才培養力度。

在對外開放方面，藍佛安表示，中國將持續深化多邊與雙邊財經合作，支持高水平對外開放，並推進全國統一大市場建設，營造公平透明的營商環境。藍佛安最後表示，中國始終是世界經濟繁榮穩定的積極推動者和最大確定性，與中國同向就是與機遇同行。