內地財政部：2026年將繼續補貼消費　建設強大國內市場

《人民日報》報道，中國全國財政工作會議日前在北京召開，財政部部長藍佛安表示，2026年將大力提振消費，深入實施提振消費專項行動。繼續安排資金支持消費品以舊換新，調整優化補貼範圍和標準等。



2025年9月12日，江蘇省淮安市清江浦區，顧客選購家電。（CFP）

會議強調，2026年要繼續實施更加積極的財政政策，擴大財政支出盤子，確保必要支出力度；同時，持續優化支出結構，強化重點領域保障，提高政策精準度和有效性，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。會議強調，2026年要堅持內需主導，支持建設強大國內市場。

全國財政工作會議。（財政部）

財政部部長藍佛安表示，中國國內需市場潛力巨大，財政要在擴大內需、暢通經濟循環中積極發揮作用。2026年將大力提振消費，深入實施提振消費專項行動。繼續安排資金支持消費品以舊換新，調整優化補貼範圍和標準；優化個人消費貸款貼息及服務業經營主體貸款貼息政策；支持發展消費新業態新模式，促進服務消費。

同時，積極擴大有效投資，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入。加快推進全國統一大市場建設，規範稅收優惠、財政補貼政策。