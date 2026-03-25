國務院原副秘書長：被AI替代掉的勞動力　他們的生存問題怎麼辦？

「AI應用帶來的一個非常大的問題就是就業問題。」3月24日，國務院原副秘書長、國家數據專家諮詢委員會主任、中國工業經濟學會名譽會長江小涓在博鰲亞洲論壇2026年年會上強調，現在要重視（被AI替代掉的）這些人的吃飯和生存問題。



國務院原副秘書長、國家數據專家諮詢委員會主任、中國工業經濟學會名譽會長江小涓。（博鰲論壇組委會）

她提到，由於技術的發展新長出來的崗位比它替代掉的崗位會多得多，但是這一趨勢80年代之後在減緩。

江小涓認為，對於那些沒有帶來更好質量、更加綠色，而只是替代了勞動力的AI應用一定要慎重。

她舉例說，有的城市要發明一種設備替代城市從事最低端勞動力的一些人，既要給研發投入，還要給替代這些人的機構資金去買機器。但政府因為它是新技術、新產業，就要給它應用場景。然而，它沒有帶來任何作用，干的活比替代掉的人工干的活要差得多。「這些工作是這個城市裏最低收入的一批人幹的活，如果把他們替代掉，那麼這些人的生存怎麼辦呢？」

因此，江小涓表示，AI應用不是市場的問題，現在不能完全交給市場，政府要考慮這個問題。

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