中國AI調用量環比增57%　連續3周超美國　8成美企使用中國大模型

據《每日經濟新聞》報道，據OpenRouter最新數據測算，3月16日至22日，全球AI大模型總調用量為20.4萬億Token，環比增長20.7%。其中，上榜的AI大模型中，中國AI大模型的周調用量上升至7.359萬億Token，較此前一周上漲56.91%；美國AI大模型周調用量為2.954萬億Token，環比下滑10.32%。中國AI大模型周調用量連續三周超越美國。



據報道，上周全球調用量排名前四的均為中國AI大模型。其中，小米Mino V2 Pro位居榜首，周調用量達1.49萬億Token；階躍星辰Step 3.5 Flash (free)排名第二，周調用量達1.48萬億Token，環比增長10%；MiniMax M2.5在此前連續五周蟬聯榜首後，跌到第三，周調用量達1.3萬億Token，環比下滑26%。DeepSeek V3.2位列第四，周調用量達1.14萬億Token，環比增長10%。

全球AI大模型周調用量排名。（數據來源：OpenRouter 圖片來源：《每日經濟新聞》）

另外，美中經濟安全審查委員會（USCC）發佈的一份報告中顯示，約80%的美國AI創業公司正在使用中國開源模型。阿里、月之暗面、MiniMax 的模型已主導HuggingFace和OpenRouter全球排行。委員會稱，這正形成「自我強化的競爭優勢」，開源生態與製造業數據構成雙循環，即使受晶片管制也能逼近前沿。