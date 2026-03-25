前人行行長周小川：地區衝突升溫大國緊張　4領域急需協調

全球地緣政治風險升溫，金融穩定議題再受關注。人民銀行前行長周小川在博鰲亞洲論壇表示，當前地區衝突加劇，不僅衝擊金融市場，也推高大國之間的緊張關係，國際協調的重要性隨之上升。



台媒《聯合報》3月25日報道，周小川指出，美國目前實際處於全球不平衡狀態，但並未透過匯率機制等方式調整，而是選擇以稅收應對，但稅收本身是棘手問題，周小川認為應透過國際貨幣基金（IMF）的框架來解決全球不平衡問題。

周小川直言，當前已進入新的國際環境，目前地區性戰爭也是源於國內原因，然而國際社會對此的協調努力仍顯不足。周小川分享自己的觀察，指目前還沒有人緊急地呼籲G20去關注並提供結束戰爭解決方案，這反映各國更傾向關注自身利益，而非推動國際合作。

周小川認為，當前地區衝突加劇，不僅衝擊金融市場，也推高大國之間的緊張關係，國際協調的重要性隨之上升。（新華社，資料照片）

周小川指出，在此背景下，國際協調變得更加關鍵，並提出四個需要加強協調、尋求共識的領域。首先是氣候變遷，呼籲亞洲國家深化合作，並與歐洲建立更緊密的協作關係；其次是支付系統，認為東協在跨境支付方面進展顯著，在不遠的將來會看到更多的、更便捷的跨境支付。

第三是債務問題，指出疫情後部分發展中國家面臨嚴峻債務壓力，儘管G20於2020年推出延後債務支付措施，但問題尚未妥善解決；第四則是全球不平衡問題，包括投資與資本流動失衡。

報道指出，周小川同時回顧宏觀經濟與貨幣政策的性質，強調這些傳統上屬於國內政策範疇，涵蓋匯率、通膨及財政收支等議題，大部分金融穩定問題都是國內問題，而不是國際問題，因此不要求國際協調。

然而，過去約30年來情況已出現轉變，主要原因包括全球化深化帶動跨境資本流動與金融合作、金融危機發生時各國需協同行動，以及全球與區域不平衡問題日益突出，促使國際協調需求上升。

周小川回顧G20發展歷程表示，1999年亞洲金融危機後，G20財長與央行行長會議成立；2008年全球金融危機後，升級為領導人峰會，顯示危機促進政策協調。「不管怎麼說危機總會消退，那些訴求也就減少，對於協調的需求看起來也就越來越少」，並觀察當前部分大國對參與G20峰會興趣下降，各國決策重心逐漸回歸國內議題。