可為地球拍攝高精度「立體照片」　四維高景二號05、06星發射成功

周四（26日）6時51分，長征二號丁運載火箭在太原衛星發射中心成功將四維高景二號05、06星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。據了解，其可為地球拍攝高精度「立體照片」。



據中國航天科技集團八院（又稱上海航天技術研究院）消息，本次任務的衛星和火箭均由八院抓總研製。其中，長征二號丁運載火箭是常溫液體二級運載火箭，具備發射不同軌道單星、多星的能力，其太陽同步軌道運載能力為1.3噸（軌道高度700公里），在本次任務中首次使用4200mm覆合材料衛星整流罩。

四維高景二號05、06星是中國四維新一代商業遙感衛星系統的重要組成部分，以雙星編隊為核心平台，搭載高分辨率合成孔徑雷達、高精度星間相對狀態測量設備等先進有效載荷，突破多項關鍵技術瓶頸，實現測繪能力全面升級。衛星可全天時、全天候獲取優於1米分辨率的雷達影像，快速、高效生成全球1：2.5萬比例尺數字表面模型、雷達正射影像等測繪產品，同時可為地球拍攝高精度「立體照片」，精準構建三維地形圖，為各類地理信息應用提供堅實數據基礎。

長征二號丁運載火箭在太原衛星發射中心成功將四維高景二號05、06星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。（中国航天科技集团）

05、06星入軌後，將與03、04星組網運行，建成國內領先的高精度商業微波測繪衛星系統。通過兩組衛星的高效配合，將區域覆蓋最大重訪時間縮短至8天，顯著提升觀測效率。所獲取的專業數據產品，可廣泛服務於自然資源監測、城市安全保障、應急管理等多個領域。

為保障雙星高精度協同測繪，研製團隊採用雙星時間、空間、相位「三同步」技術，結合嚴格回歸軌道設計與保持技術，確保雙星在軌運行在200米精準軌道範圍內，更可根據任務需求，靈活切換繞飛編隊、跟飛編隊構形，實現測繪效率與精度雙提升。

本次發射是長征二號丁運載火箭第103次發射，是八院抓總研制的長征系列運載火箭第261次發射，也是長征系列運載火箭第634次發射。