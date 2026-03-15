北斗衛星導航進行「引星入地」工程　隧道也有穩定導航信號

《央視新聞》報道，北斗衛星導航系統近期要實施在軌升級，不光天上信號升級，地下也能穩穩收到北斗信號，一系列「引星入地」工程也在進行當中。



「引星入地」 北斗讓隧道導航不再「失聯」。（央視新聞）

「引星入地」 北斗讓隧道導航不再「失聯」。（央視新聞）

據報道，北京東六環的地下隧道內佈設了北斗信號發射基站，將天上的北斗信號「引入」地下，實現了隧道內外無縫銜接的定位導航服務。北斗應用發展研究院工程師張軍介紹：「通過一個北斗的室外接收天線，將天上的北斗的真實的信號，轉發到我們地下的控制室，控制室我們有一個高精度的時間同步伺服器，同步進行轉發。」

「引星入地」 北斗讓隧道導航不再「失聯」。（央視新聞）

張軍介紹，這套系統的核心在於室外的接收天線，它就像一個強大的「信號放大轉發器」。信號經處理後，被發送到隧道內佈設的500多個基站中。用戶無需更新手機或車載終端的軟硬件，打開常用的導航軟件，就能在隧道內享受與地面無異的北斗定位服務。而對於既有隧道的改造，技術同樣適用。

目前這項技術正在廣泛鋪開應用，它們不僅服務於隧道，更延伸至地下停車場、大型交通樞紐、地下煤礦、綜合管廊等眾多場景。

中國計劃2035年建成下一代北斗系統。（央視新聞）

《北斗衛星導航系統2035年前發展規劃》顯示，中國將在確保北斗三號系統穩定運行的基礎上，全面建設下一代北斗系統：2025年完成關鍵技術攻關；2027年左右發射3顆先導試驗衛星；2029年左右開始發射組網衛星；2035年完成系統建設。這意味着，一個全新的北斗星座即將在太空部署。