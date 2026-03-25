AI是帶來棄民問題還是普遍有錢有閒？　中國要未雨綢繆

近年來，隨著AI大模型、AI智能體的陸續問世與火爆互聯網，人類社會正在孕育以AI為代表的新一輪科技革命。人類的發展歷史表明，在第一次科技革命爆發之前，東西方即便存在發展差距，但差距並不大，而在第一次科技革命爆發之後，東西方的發展差距迅速大幅擴大。科學技術是第一生產力，誰能抓住以AI為代表的新一輪科技革命機遇，誰能與別的國家和地區產生技術代差，誰將引領未來。



然而科技革命帶來的影響，從來不能放任，而是應該未雨綢繆，AI技術革命尤其如此。科技進步的一個核心特徵是節省和減少人力，讓人可以從繁重、單調的勞動中解放出來。自第一次科技革命以來的技術進步，莫不如此。然而科技進步在節省和減少人力的同時意味著曾經的大量勞動會被技術替代，從而可能造成失業問題。在這種時候，作為與「看不見的手」市場同時存在的「看得見的手」政府理當在合理範圍進行積極調控，從而讓市場、科技發展造成的經濟波動變得平穩。

2025年2月26日，在吉利汽車陜西寶雞製造基地焊裝廠拍攝的自動化焊接線。（新華社）

與以往的數次科技革命不同，AI技術革命有可能會給就業市場帶來巨大衝擊。以往的數次科技革命在節省和減少人力的同時帶來巨大的經濟機會，增加大量新的工作崗位，讓人類社會得以從農業時代進入工業時代和服務業時代。AI技術革命同樣有可能帶來遠超以往數次科技革命的經濟機會，但因為AI直接指向人最核心的智能，讓人的智能優勢不再像過去那麽突出，故將直接衝擊大量中低端工作。

2026年3月24日，國務院原副秘書長、中國工業經濟學會名譽會長江小涓在博鰲亞洲論壇2026年年會上表示，「以前技術進步，新產業發展、新長出來的崗位比它替代掉的崗位要多得多，比如機器替代人或者是火車替代馬車，但是從上世紀80年代以後這個趨勢在減緩」，「不能說現在AI就可以放手給市場來配置資源了，因為它帶來一個非常大的問題——就業問題」。她認為，對於那些沒有帶來更好質量、更加綠色，而只是替代了勞動力的AI應用一定要慎重，「有一個城市要發明一種設備替代掉這個城市從事最低端勞動力的一些人」，「這些工作是這個城市裏最低收入的一批人幹的活，如果把他們替代掉，那麽這些人的生存怎麽辦？所以AI應用不是市場的問題，不能完全交給市場，政府要考慮這個問題。」

3月24日，博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「中國經濟展望：聚焦高質量發展」分論壇。中國工業經濟學會名譽會長江小涓在分論壇上發言。（新華社）

目前不同人對AI技術革命的看法不同，有人樂觀，有人悲觀。這是非常正常的現象，因為預測未來非常困難，每個人的處境和關注視角不同。然而無論AI技術革命帶來什麽影響，未雨綢繆都是明智選擇。畢竟，任何時候，作為有獨立靈魂和智慧的人類，都不能把自己的命運全部被動寄托在樂觀的想象中。但這並不意味著應該滑向盲目悲觀。科技從來都是中立的，全看人類怎麽應對。如果僅僅因為擔心科技發展有可能帶來的負面沖擊而阻撓科技發展，則是本末倒置的愚蠢行為。

今天人類社會的巨大進步在很大程度上受益於以往數次科技革命，AI技術革命同樣有可能帶來生產力的空前進步。生產力的發展水平決定一個社會的商品和服務的生產能力。如果AI技術革命能在空前節省人力的同時生產極其豐富的商品和服務，再進行帶有普惠或者共同富裕色彩的公平分配，那麽世人將有希望普遍過上有錢有閒的美好生活。反之，如果AI技術革命在創造巨量財富的同時既未解決那些被替代的人類的就業問題，又不能進行公平分配，則可能帶來嚴重的棄民問題，從而危及社會穩定。經濟的良性循環是需要公平的分配和廣泛的大眾參與，一個富者愈富、窮者愈窮的兩極分化社會既難以持久，又會破壞經濟的良性循環。

在北京市機器人產業園（亦莊），國家地方共建具身智能機器人創新中心研發的人形機器人「天工」在進行奔跑展示。（新華社）

9月21日，參觀者在浦江創新論壇創業投資大會現場與一個具備觸感反饋功能的機器人互動。（新華社）

凡事預則立，不預則廢。中國既要努力抓住AI技術革命的機遇，為科技進步創造開放、包容、公平、人盡其才的環境，又要靈活運用政府與市場的各自角色來未雨綢繆，防止棄民問題的產生，讓科技進步的成果能造福天下蒼生。若是這樣，那些因AI技術革命而獲益的大眾，既會支持科技發展，又會為科技發展提供源源不斷的消費支持和人才支持。畢竟，造福於民的科技發展才能健康可持續，才能立於不敗之地，未雨綢繆地審慎應對才能防患於未然，才能讓科技發展行穩致遠。