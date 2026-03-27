習近平主持政治局會議　要求地方黨委扭住不放　狠抓中央決策落實

今（27）日，中共中央政治局召開會議，由中共中央總書記習近平主持，審議《中國共產黨地方委員會工作條例》。會議強調，地方黨委必須堅決維護黨中央權威，確保中央決策「扭住不放、狠抓落實」，並明確要細化議事決策的負面清單。



今（27）日，中共中央政治局召開會議，由中共中央總書記習近平主持。（新華社）

新華社報道，會議指出，地方黨委要堅決維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，把貫徹落實黨中央決策部署作為重中之重，對黨中央定下來的事扭住不放、狠抓落實，同時緊密結合本地區實際，增強工作主動性、創造性。

會議強調，地方黨委在謀發展保安全上責無旁貸，要腳踏實地、真抓實幹。要完整準確全面貫徹新發展理念，扎紮實實推動高質量發展，着力保障和改善民生，全力維護國家安全和社會大局穩定。要樹立和踐行正確政績觀，堅持為人民出政績、以實幹出政績，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。

在管治機制方面，要在地方黨委領導班子中強化民主集中制教育，完善議事決策規則，細化負面列表，健全監督機制，明確監督重點事項、具體措施、責任追究等內容，確保民主集中制嚴格貫徹執行。地方黨委領導班子成員要加強理論學習，提高專業素質，着力提高領導能力。

紀律方面，要扛起管黨治黨政治責任，堅定不移推進全面從嚴治黨，鍥而不捨嚴格貫徹中央八項規定及其實施細則精神，深入整治形式主義為基層減負，依法依規用權，守好廉潔底線，推動形成風清氣正的政治生態。