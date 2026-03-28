法媒：中國疑用LinkedIn假帳號　向北約、歐盟員工竊取敏感資訊

3月27日，法新社引述消息人士報道，中國利用職場社交平台「領英」(LinkedIn)的假帳號試圖向歐盟和北約機構人員，竊取敏感數據及信息。



該報道指，中方主要想獲取歐盟對中國的制裁、北約在亞洲的戰略以及台灣的信息。



法媒指中國藉領英假帳號滲透歐盟北約，竊取敏感數據。（路透社）

報道引述，歐洲安全消息人士稱，這次行動據由北京國家安全部策劃，主要接觸數十名來自法國、 比利時和英國等國的歐盟和北約員工，他們偽裝成領英平台上的招聘人員，最初先付費請對方寫報告，之後再索要非公開訊息，甚至機密信息。

這些帳號索取的信息內容，包括歐盟對華制裁和其他措施，以及北約的亞洲戰略，特別是涉及台灣的部分。其中一個特別活躍的假帳號使用「張凱文」（Kevin Zhang）這個名字，聲稱是一家名為「東方諮詢」（OrientalConsulting）的虛構香港公司的負責人，支付給提供訊息的北約或歐盟員工數百元至數千美元的報酬。

消息人士指，這次行動由北京國家安全部策劃，主要接觸歐盟和北約員工。（路透社）

比利時司法部長佛林登（Annelies Verlinden）表示，全球各地的公務人員、學者及其他重要人士都曾被接觸，「事後才發現對方其實是中國情報機構人員」。她稱，透過這類行動，「大量重要信息與情報可能已流入中國」。

法國對外情報局前局長曾在2023年警告，北京在2014年通過社交平台，展開大規模的間諜行動，當中以領英最為明顯。

去年11月，英國國內情報機構軍情五處（MI5）警告稱，中國正在利用偽裝成獵人頭的間諜，透過LinkedIn等平台招募議員，惟中國駐倫敦大使館否認相關指控。